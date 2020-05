En tant qu'ambassadeur de Chine en Algérie, je me consacre pleinement, depuis un certain temps, à promouvoir la conjugaison des efforts de la Chine et de l'Algérie pour lutter ensemble contre le Covid-19, et je la prends pour l'une de mes tâches les plus importantes en ce moment. Durant cette période, j'ai pu, une fois encore, mesurer l'étendue de l'histoire de l'amitié exceptionnelle entre nos deux pays et la profondeur de l'amitié fraternelle entre nos deux peuples.

Alors que les pays du monde entier se concentrent sur leurs actions individuelles contre les sérieuses menaces de la pandémie, je constate avec une grande satisfaction que les gouvernements et peuples de nos deux pays n'ont jamais cessé de conjuguer leurs efforts et de s'entraider en faveur d'une action commune. Au début de la lutte chinoise contre cette pandémie, l'Algérie a été l'un des premiers pays à fournir des aides urgentes de matériel anti-épidémique à la Chine, et le peuple chinois gardera cela à l'esprit pour toujours, et concrétise ses remerciements par une contribution continue et forte à la lutte algérienne contre le Covid-19. La Chine a fourni, par le biais du gouvernement central, des autorités locales, ainsi que des entreprises et ressortissants chinois implantés en Algérie, plusieurs lots de dons et aides urgents de matériels médicaux pour l'Algérie. Ces dons et aides sont composés notamment de respirateurs, de masques médicaux, de vêtements de protection médicale, de masques d'isolement médical, de gants médicaux et de réactifs de dignostic. Avec ces matériels médicaux, la Chine a bien aidé l'Algérie à lutter contre cette pandémie.

Les amis algériens sont nombreux à remercier la Chine pour ses aides en matériels. J'ai également constaté qu'ils sont aussi intéressés à une question: la Chine enverra-t-elle une équipe d'experts anti-épidémiques en Algérie? Pour cette question, ma réponse est claire: bien sûr que oui.

Une équipe de 20 experts chinois à Alger

La Chine et l'Algérie sont d'authentiques frères, de loyaux amis et d'excellents partenaires, liés par une amitié exceptionnelle et une confiance mutuelle. Bien que la Chine ait devant elle encore les grands risques liés aux cas importés et à un éventuel rebond des cas locaux, elle accorde toujours une grande importance à la lutte conjointe contre la pandémie en Algérie où la situation reste stable grâce aux efforts déployés par le gouvernement et le peuple algériens.

Pour mieux soutenir les efforts algériens et mieux partager les expériences chinoises, le gouvernement chinois a envoyé une équipe de 20 experts médicaux spécialisés dans la lutte contre le Covid-19. Arrivée à Alger aujourd'hui, cette équipe s'est immédiatement lancée dans la lutte conjointe avec ses homologues algériens, pour apporter l'expérience et la force chinoises au peuple algérien dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.

Il faut souligner que c'est la toute première équipe d'experts envoyée par le gouvernement chinois pour soutenir la lutte contre le Covid-19 dans la région de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Cette équipe revêt donc une signification particulière et reflète parfaitement le poids hors pair de l'amitié exceptionnelle entre la Chine et l'Algérie. Cela me rappelle l'autre «premier du genre» qui a marqué l'amitié exceptionnelle de longue date entre la Chine et l'Algérie: en 1963, la Chine a envoyé sa toute première équipe médicale en Algérie et c'est aussi la première équipe médicale chinoise à l'étranger. En effet, le gouvernement algérien a lancé, à travers le Comité international de la Croix-Rouge, un appel d'aide médicale urgente à la communauté internationale fin 1962 dans le contexte où l'Algérie a obtenu son indépendance et faisait face à de nombreuses difficultés pour son redressement telles que le retrait des personnels soignants du pays.

57 ans de coopération médicale

Début 1963, la Chine, bien qu'elle ait vécu la période des sinistres naturels gravissimes de 1959 à 1961, a été le premier pays à répondre favorablement à l'invitation du gouvernement algérien et y a envoyé, sans délai une équipe médicale composée de 24 experts médicaux en provenance de la province du Hubei principalement.

Depuis 57 ans, la Chine a mis à la disposition de l'Algérie 26 équipes médicales avec environ 3400 médecins chinois, qui ont traité 23,7 millions de personnes et ont participé à la venue au monde de quelque 1,6 million de nouveau-nés. En même temps, trois médecins chinois ont perdu la vie en Algérie et sont enterrés dans le pays.

Aujourd'hui, c'est la 26e équipe composée de 81 médecins chinois répartis dans huit wilayas qui prend le relais pour aider à améliorer la santé de la population algérienne. Pendant les 57 ans écoulés, l'équipe médicale chinoise est toujours restée en Algérie et a partagé les heurs et malheurs avec le peuple algérien. En mettant en oeuvre parfaitement le concept de la communauté de destin commun pour l'humanité, l'équipe médicale chinoise a traduit la profondeur de l'amitié entre les peuples chinois et algérien.

Au printemps de l'année 1963, la première équipe médicale envoyée par le gouvernement chinois est arrivée en Algérie. Et voilà que 57 ans après, et également au printemps, la première équipe d'experts médicaux envoyée par le gouvernement pour aider la région de l'Afrique du Nord et du Maghreb est venue en Algérie pour apporter du soutien au peuple algérien dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19. Ceci renseigne sur la trajectoire historique de l'amitié sino-algérienne et permettra d'insuffler une nouvelle dynamique à cette vieille amitié exceptionnelle.

Dans l'histoire de cette amitié formidable et tangible entre la Chine et l'Algérie, nous pouvons recenser de nombreux «premier du genre». Par exemple, la Chine est le premier pays non arabe à reconnaître le gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) et l'Algérie est le premier pays arabe à établir un partenariat stratégique global avec la Chine. Ces «premier du genre» témoignent tous de la dimension de l'amitié entre les deux pays et de la hauteur de la relation bilatérale.

J'ai la certitude que la venue de l'équipe d'experts médicaux, en ce temps de lutte commune contre la pandémie de Covid-19, pourra contribuer à aider l'Algérie à vaincre la pandémie dans les meilleurs délais et à enrichir encore davantage l'amitié remarquable et de longue date entre la Chine et l'Algérie. Cet événement s'inscrit dans la continuité de l'amitié Chine-Algérie et permettra d'écrire de nouveaux chapitres dans les annales de l'amitié sino-algérienne. En ma qualité d'ambassadeur de Chine en Algérie, j'en suis très fier, et je suis persuadé que le flambeau de l'amitié exceptionnelle Chine-Algérie se transmettra de génération en génération et cette amitié deviendra de plus en plus solide grâce aux efforts conjugués des deux pays et des deux peuples.

LI Lianhe