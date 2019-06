Le ministère des Affaires étrangères a livré hier, la vérité des faits à ce prétendu «don de dattes par l’Arabie saoudite à l’Algérie». Dans un communiqué envoyé à notre rédaction, le MAE a rétabli la vérité des faits affirmant qu’il s’agit d’un don, 7ème du genre, octroyé par l’Arabie saoudite aux réfugiés sahraouis, à travers le PAM dans le cadre du Programme alimentaire mondial (PAM). De même qu’aucun pays au monde ne se hasardera à offrir du camembert à la France, on n’offre pas non plus de dattes à l’Algérie. Elle se suffit des siennes et qui, de plus, sont meilleures au monde. C’est pour dire que l’Algérie n’a jamais reçu un don de dattes lui venant d’Arabie saoudite. Ainsi, donc, ce don, n’était nullement destiné à l’Algérie, mais aux réfugiés sahraouis.

Par cette précision, le MAE a apporté une réponse «cinglante aux élucubrations et aux mensonges rapportés et relayés par certains médias à l’instar de TSA sur de prétendus dons de dattes octroyés par l’Arabie saoudites à l’Algérie», a indiqué une source au ministère des Affaires étrangères.

«Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) a distribué durant le mois sacré du Ramadhan quelque 350 tonnes métriques de dattes offertes par l’Arabie saoudite aux réfugiés sahraouis vivant dans des camps de réfugiés en Algérie», a indiqué le PAM hier, dans un communiqué ajoutant que des milliers de réfugiés sahraouis ont reçu deux kilos de dattes chacun lors du mois sacré du Ramadhan.

Le même document précise que la valeur de cette donation est de 725 000 dollars américains.

La cérémonie de remise s’est tenue à l’ambassade de l’Arabie saoudite à Alger, en présence de l’ambassadeur saoudien, Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El-Omairini, du chef de mission du Centre d’aide humanitaire et de secours King Salman (KS Relief), Mansour Al-Eid, et du représentant du Programme alimentaire mondial en Algérie, Romain Sirois. «(KS relief) distribue chaque année des milliers de tonnes de dattes aux pays du monde entier, dans le cadre du programme ‘’Gift of Dates’’ du Royaume de l’Arabie saoudite».