Toujours bloqués au port d'Oran, deux containers saisis dans l'affaire de Kamel El Boucher en 2018, empestent la ville avec les odeurs nauséabondes dégagées par la viande avariée qu'ils contiennent. L'information, qui a circulé sur les sites électroniques, précise que les habitants des quartiers adjacents au port, ont cru, au début, qu'il s'agissait des canalisations des eaux usées. Dimanche dernier, la délégation communale d'El-Amir a indiqué dans un communiqué que «ces émanations se dégagent des containers renfermant des viandes avariées et qu'il ne s'agit nullement d'un problème de mauvaise gestion des canalisations des eaux usées de la ville, comme rapporté par certaines rumeurs». Le directeur de l'exploitation du port d'Oran, Ghrib Allah Habib a précisé, sur les colonnes d'un confrère qu'«il s'agit de la viande saisie en 2018 dans le cadre de l'affaire des 701 kg de cocaïne saisis à Oran, impliquant Kamel Chikhi, dit le Boucher». «Les services portuaires d'Oran ont pris les devants auprès des Domaines publics en leur donnant ordre de faire évacuer la marchandise avariée», a-t-il ajouté. Le directeur de l'exploitation du port d'Oran a souligné que «c'est l'affaire des Domaines publics. Pour notre part, nous avons l'ordre du procureur du tribunal de Sidi-M'hamed instruisant les responsables des Domaines publics de les dégager, et on attend».