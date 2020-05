Généralisation et obligation du port du masque pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, ont été les maîtres-mots de l'intervention

du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, lors de son passage, hier, sur les ondes de la chaîne 2. Insistant sur l'efficacité de cette mesure, le ministre a expliqué que «scientifiquement, cette mesure est devenue obligatoire, le Comité scientifique fait régulièrement cette proposition au gouvernement qui demeure le seul habilité à se prononcer dans ce sens.

Par ailleurs, bien qu'elle soit approuvée, il faut toutefois assurer la disponibilité des bavettes pour tous les citoyens. Il faut savoir que les centres de formation professionnelle, arrivent à produire 3 millions de bavettes, le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial peut assurer la production de 1million par jour, et ce sans parler des 7 millions de masques annoncés par le Premier ministre et la contribution des bénévoles particuliers». Appuyant cette orientation, Benbouzid lance un appel aux citoyens: «Si toutes les familles fabriquent leurs propres bavettes à partir de tissu dont nous avons pris le soin de déterminer la nature, ça sera une initiative acceptable et susceptible de réduire la durée de vie du virus, qui ne vit que sur un support humain, alors il vaut mieux porter une bavette que rien du tout.» Interrogé sur une éventuelle fin du Covid-19 le ministre a affirmé: «Nous avons l'espoir, que d'ici le mois de septembre, si la conscience des citoyens se conjugue avec la généralisation du port des bavettes, qui est un vrai rempart contre le virus et si la courbe des chiffres, notamment celle des décès, est favorable, nous pourrons reprendre une vie normale, mais avec l'impératif de maintenir le port des masques sur une longue durée.»

Par ailleurs, le ministre de la Santé s'est exprimé sur la situation sanitaire globale, indiquant que «la situation est maîtrisée, et cela se vérifie sur la diminution des cas de décès, qui est le résultat du traitement par la chloroquine. Il faut dire dans ce sens, que cette épidémie a révélé des compétences insoupçonnées. Nous sommes dans une phase de stabilité et cela est dû également à une amélioration dans le domaine de la prospection, du fait que nous avons plus de sites pour effectuer des tests, et plus de kits de transport, qui permettent de prélever et de tester rapidement». Dans ce sens, le ministre a annoncé qu' «à partir d'aujourd'hui, des instructions vont être adressées à tous les hôpitaux du pays, pour déterminer les critères de guérison et ce en vue de libérer les lits, puisque certains hôpitaux commencent à être saturés».

Concernant les surprises durant les deux jours de l'Aïd, Benbouzid, a été on ne peut plus clair «nous avons proposé un confinement total, par crainte d'une flambée du nombre des cas de contamination et de décès, car nous avons vu les effets de l'ouverture des magasins. Le gouvernement a su trouver la solution intermédiaire, mais si la situation s‘aggrave, nous serons contraints de pencher pour des mesures plus sévères».