Depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus et marquée par un confinement partiel ou total pour freiner sa propagation, les habitants des villages se sont retrouvés dans l'obligation de chercher des solutions à l'ennui et l'angoisse.

Tous les moyens de tuer le temps, afin de ne pas se retrouver dans cette situation d'anxiété tant redoutée.

Si celle-ci demeure préoccupante et difficile pour les citadins, ce n'est pas le cas pour les habitants de la campagne, qui, après avoir brillé par une auto-organisation de gestion de la pandémie, les voilà à l'heure des initiatives individuelles et collectives.

De passage à Chemini, nous avons été surpris par le comité de village Boumelal, qui, après avoir gelé ses activités dès le début de la pandémie et installé une cellule pour gérer la crise sanitaire, au sein du village, en procédant régulièrement à la dé-sinfection des différentes ruelles, l'installation d'un tunnel désinfectant automatique pour les voitures à l'entrée du village, décide de reprendre de l'activité.

«Nous assurons juste le minimum en respectant les mesures barrières et nous accompagnons nos jeunes qui finalisent quelques travaux déjà entamés auparavant, dans la perspective de participer au concours du village le plus propre», nous explique Kamel Bourad, membre de la cellule de crise du village.

«Dans les villages de Kabylie, le bénévolat génère de nombreux bienfaits pour la personne qui donne de son temps.

Entre autres, on ne le dira jamais assez, le bénévolat rend heureux», précise Bouazouni Lahcene, membre actif du collectif de jeunes.

La vie reprend dans ce village. Les champs ne désemplissent pas. Le jardinage vit ses plus beaux jours. Les villageoises se donnent à coeur joie dans la plantation des légumes et fruits de saison.

Au village Agueni, même scenario, les jeunes du village réalisaient une stèle à la mémoire des 35 martyrs du village et la construction d'une décharge publique aux normes requises. Aux villages Luda et Tighilt, l'embellissement des différents quartiers est en cours. Dans ces villages, on ne perd pas de temps. Quand on en a, on le consacre aux biens collectifs.

Le confinement a enclenché une dynamique sans précédent, même l'agriculture familiale est réhabilitée nous avons constaté que les drogueries ont été prises d'assaut et quelquefois il y a eu même des chaînes qui se sont constituées. Pour cela, les ser-vices de l'Etat doivent lancer une étude pour évaluer l'impact socio-économique de cette activité sachant que l'Algérie traverse une crise.