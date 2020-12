Béjaïa, ville universitaire par excellence renoue avec l'animation des grands jours. La réapparition des bus de transport universitaire indique le début d'un événement scolaire et social, qui change la donne en matière de circulation routière, mais également piétonnière.

Depuis le 15 du mois en cours, date de la cérémonie d'ouverture officielle de l'année universitaire 2020-2021, l'animation dans les campus a repris de plus belle. Après la cérémonie, rehaussée par la présence du wali, du président d'APW, du chef de sûreté de wilaya, du président d'APC de Tala Hamza, de la vice-présidente d'APC de Béjaïa, des directeurs des oeu-vres universitaires de Béjaïa et d'El Kseur ainsi que la participation des membres du conseil scientifique de l'université, les partenaires sociaux et la communauté universitaire, l'heure était aux retrouvailles pour les étudiants contraints des mois durant à rester dans leurs localités respectives en raison de la pandémie qui sévit dans le monde depuis plusieurs mois.

Dans la cour du campus d'Aboudaou, des groupes d'étudiantes et d'étudiants se forment par-ci et par là. On parle de tout. De la crise sanitaire et des anecdotes vécues par les uns et les autres, jusqu'à l'année universitaire en cours en passant par les insuffisances qui handicapent le cursus des étudiants, tout y est dans des papotages infinis. On a surtout abordé l'allocution de bienvenue du recteur de l'université, qui a donné un état sur la rentrée universitaire 2020-2021 qui se singularise par l'accueil de près de 6.800 nouveaux bacheliers, qui sont reconnaissables de loin par un comportement singulier et leur timidité qu'ils ont du mal à cacher.

Le lancement de nouvelles offres de formation dont, notamment une licence en biotechnologie microbienne et un master en astrophysique, l'ouverture de 171 postes de doctorat LMD et la création de trois nouvelles structures pédagogique et de recherche, n'étaient pas en reste dans ce qui marque la nouvelle rentrée universitaire à Béjaïa. L'importance de l'université comme locomotive du développement du territoire et de son apport dans la résolution des crises, la promotion enseignants-chercheurs nouvellement promus au rang de professeur des universités, ont donné lieu à un débat qui en dit long sur cette rentrée qui intervient dans une conjoncture sanitaire, qui n'a échappé à personne comme en témoignent cette généralisation du port du masque et surtout le respect de la distanciation sociale qu'on constatait allégrement chez les groupes d'étudiants visiblement conscients de la réalité sanitaire, mais surtout de leur volonté de se mettre en garde pour na pas rater encore une fois l'année pour des raisons d'imprudence ou de négligence.

Les deux conférences, qui sont intervenues pour aborder l'enseignement à distance et l'éthique et la déontologie en milieu universitaire et l'accompagnement par les outils numériques animées respectivement par le professeur Fatima Ferhati, le professeur Cherif Bennadji ont été largement suivies par la communauté universitaire et même abordées en aparté. Si la première conférence a été jugée utile de par son accent sur l'évolution de l'enseignement à distance dans le monde et en Algérie en particulier, ainsi que sur les défis émergents et les horizons ouverts, la deuxième l'est par le fait de s'être penchée sur la charte 2020 et les travaux numérisés des trois conférences régionales des universités.

L'université de Béjaïa renoue avec son ambiance dans la sérénité totale. C'est de bon augure pour l'avenir proche. L'espoir de voir disparaître la pandémie pour permettre un retour total à la normale anime tous les acteurs de cet établissement universitaire qui frôle la capacité de 50.000 étudiantes et étudiants.