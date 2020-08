Revenant sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus, le professeur Belhocine, président de la cellule chargée d'investigations et des enquêtes épidémiologiques, attire l'attention sur l'importance de rester plus vigilant, notamment durant les phases de déconfinement imminentes. «La probabilité de rencontrer le virus, est intimement liée à la probabilité des rencontres avec les gens. C'est pour cela que les mesures de confinement et de distanciation physique sont les plus importantes, mais elles ne sont efficaces que lorsque elles s'appliquent sur des zones à forte activité virale et de transmission du virus.» Indiquant sur les ondes de la Chaîne 3, que «l'Algérie, à l'instar des autres pays, vit la même évolution du virus, qui se propage à travers tout le pays. Mais le fait d'avoir permis aux walis de gérer au cas par cas, est une approche pragmatique qui essaie d'ajuster les mesures prises et d'impliquer la société civile, car sans respect des gestes barrières, il est difficile d'imaginer de s'en sortir».

Réagissant aux dernières décisions d'ouverture des plages, des espaces publics, et les mosquées, le professeur Belhocine évoque l'impératif de pouvoir compter sur la prise de conscience des citoyens et leurs capacités à respecter les mesures de prévention, notamment la distanciation sociale, insistant sur le fait qu' «il est plus difficile de faire respecter ces mesures dans les espaces fermés. Je dirai que dans un espace ouvert comme les plages, le danger de contamination est moindre, que sur des espaces confinés, tels que les administrations ou certaines petites mosquées. Je salue cependant, l'interdiction de l'utilisation de la climatisation, qui représente un réel danger, du fait que l'air n'est pas renouvelé, mais recyclé, donc le virus aussi».

Interrogé sur le renforcement des mesures coercitives contre les contrevenants, le professeur Belhocine évoque la nécessité de trouver un équilibre entre les procédures de coercition et la prise de conscience des citoyens. «On ne peut mettre un policier derrière chaque citoyen, ou mobiliser des agents devant chaque chaîne pour acheter le pain ou le lait». Cependant, l'Invité de la radio, a insisté sur la protection des personnes âgées, durant cette période de déconfinement progressif, en les exhortant, notamment celles qui n'ont pas d'obligations professionnelles, à rester confinées.

Par ailleurs, le professeur Belhocine est longuement revenu sur les enquêtes épidémiologiques, «les enquêtes sont extrêmement importantes dans telle situation, car ce que l'on voit aujourd'hui de l'épidémie, ce sont les cas qui arrivent à l'hôpital, or ils ne représentent que 10% des cas infectés, ce qui veut dire que 9 cas sur 10 échappent complètement au radar du système de santé. Ils sont porteurs du virus, mais ne présentent pas tous les symptômes, donc ils ne se rendent pas à l'hôpital. C'est aller chercher ces cas-là, qui pourrait casser la chaîne de contamination». Précisant que ce sont là, les objectifs des enquêtes épidémiologiques, en l'occurrence, diminuer la pression sur les capacités d'accueil des hôpitaux et réduire le nombre de cas de contamination chaque jour. Une tâche qui s'avère dure et longue, car liée étroitement au comportement des personnes, qui, pour le professeur, doivent être convaincues que «l'isolation pendant 14 jours, est le seul moyen efficace de lutter contre cette maladie qui n'a pas de remède, ce n'est que de cette façon, qu'on peut respecter les mesures de prévention». Pour les cas qui persistent à avoir des attitudes contraires à cette stratégie, pour le professeur Belhocine, il s'agit d'une minorité, prise d'angoisse qui apparaît pour refuser d'accepter la maladie». Par ailleurs, le professeur Belhocine évoque l'importance de renforcer les moyens de dépistage, considérant que c'est un outil très important pour mesurer l'évolution de la pandémie.