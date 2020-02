Les mécanismes de prévention et de précaution engagés pour faire face à ce virus qui se propage à travers le monde sont efficaces, mais la vigilance est de mise, a déclaré, hier, au forum d’El Moudjahid, le professeur Abdellah Bengounia, épidémiologiste et chercheur en sciences médicales. Bien que le professeur se soit montré confiant ; même s’il n’écarte pas les risques du coronavirus, il a affirmé qu’ «aucun mécanisme de protection dans le monde ne peut contrôler la route du virus dans le monde». Signalant cela, il poursuit : «Céder à la panique ne sert à rien, il faut s’inquiéter et rester prudent puisque la portée de ce virus n’est pas inquiétant, elle est de 1,4 à 5,5 , ce taux est infime en comparaison avec d’autres virus». Il est de la même portée que le virus de la grippe et c’est de là que vient la comparaison d’ailleurs, insiste-t-il.

Tout en restant sur la réserve concernant les statistiques et les chiffres, le professeur Bengounia signale que «dans le domaine médical, on doit toujours laisser 5% de réserve, les chiffres doivent toujours être pris avec des pincettes». Après être revenu sur la définition du coronavirus et donné les spécificités de ce nouveau virus, ainsi que les dernières statistiques mondiales, il révèlera que «cette épidémie n’est ni plus ni moins dangereuse que les autres virus du genre qu’à connus le monde, mais reste mortelle, et n’importe quelle maladie qui entraîne des pertes humaines est de ce fait grave», tout en soulignant que, pour le moment, l’Algérie respecte à la lettre les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Cela dit, le chercheur consacre une partie de son intervention à faire un plaidoyer en faveur de la mise en place d’un véritable «Institut national de veille sanitaire», puisque, selon lui, c’est le seul mécanisme capable d’assurer la santé publique, que ce soit en période d’alerte ou de calme. «Un institut de veille sanitaire est plus que nécessaire aujourd’hui dans notre pays. C’est aujourd’hui une question de santé publique», insiste le chercheur, qui explique que «la gravité de la situation est là, on ne pourra pas faire face si une épidémie de grande ampleur se propage sur le territoire national».

Énumérant les raisons qui le poussent à avancer cette hypothèse, telle que l’absence de moyens de veille, ou de statistiques sur les modifications de l’état de santé de la population algérienne, il a indiqué que «ce manque est le talon d’Achille de l’Algérie». Poursuivant son constat, le professeur Bengounia est notamment revenu sur d’autres risques épidémiologiques auxquels pourrait faire face l’Algérie. «Le risque frontalier est énorme paludisme, lèpre, choléra, méningite sont des maladies transmissibles et nous semblons ne pas avoir conscience de ce grand risque sanitaire constamment présent à nos frontières», a-t-il alerté.

Se montrant très critique envers les pouvoirs publics, le professeur affirme n’avoir constaté «aucune politique sanitaire en Algérie. Et pour cause, à la question, quelle est la politique de santé préventive de l’Algérie il n’y a pas de réponse». D’ailleurs, selon lui, le mutisme des professionnels de la santé et des chercheurs est «complice de cette situation dramatique». «Le ministère de la Santé ne parle de ces décisions, que quand nous sommes face à une crise, et nous ne pouvons pas avoir une appréciation sur les mesures de ce dernier. Avec un institut de veille sanitaire, nous allons non seulement sortir de la politique de la gestion de crise, mais aussi avoir un véritable mécanisme de collecte de données et d’informations pour prévenir toute action», plaide le chercheur, qui déplore la perte d’argent engendrée par «les politiques d’urgence». Il poursuit : «Les dépenses du ministère de la Santé sont en augmentation continue et la santé, quand elle est en décroissance flagrante, depuis plus de 20 ans nous avons attendu cette institution, et les pouvoirs publics doivent, aujourd’hui, avoir le courage de répondre favorablement à cette requête», a-t-il conclu.