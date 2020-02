Des jeunes manifestants sont venus, hier, des quatre coins d’Algérie, pour célébrer le premier anniversaire du Hirak. Certains ont dû voyager toute la nuit, pour arriver vers l’aube à la capitale et pouvoir participer à la marche.. Il en était de même pour ceux qui y ont passé la nuit et se sont organisés pour se retrouver le jour J à Alger.

Ne voulant rater le rendez-vous pour n’importe quel motif, ils ont préféré passer la nuit chez des amis, des proches où même ont loué des chambres d’hôtel. Pour ceux qui ont pris la décision de voyager de nuit pour être ce vendredi à Alger, on pouvait les croiser dès les premières lueurs de l’aube à la gare routière de Kharouba qui grouillait de jeunes gens, venus par bus des autres wilayas.

Parés de drapeaux, souriants, ils étaient motivés pour participer à cette journée exceptionnelle de célébration. «Nous avons pris le bus vers 2 heures du matin de Béjaia, vers Alger pour participer à la marche. Désormais, le 22 février est devenu un jour très spécial. C’est le symbole de la protesta et l’union du peuple », lance Hamza, un jeune homme de 25 ans, venu de Béjaïa, spécialement pour manifester dans les grands boulevards d’Alger.

Il n’est pas le seul à le faire. Ils sont venus de l’est, l’ouest, le centre et le sud du pays, au rendez-vous, à la même heure. Presque tous jeunes, sac au dos et drapeau à la main, leur discours est invariablement le même: «Nous sommes tous khawa khawa.» «Le Hirak a réuni les Algériens, cassé les tabous et le mur de la peur », souligne Amar, un autre jeune venu de Oued Souf, précisant que rien ni personne ne peut diviser le peuple.

«à Oued Souf, les jeunes crient ‘’libérez Karim Tabbou’’, en Kabylie, on appelle à une justice sociale, à Illizi, à Adrar, on demande la libération des détenus au nord », ajoute-t-il en expliquant que c’est pour cette Algérie unie et plurielle que militent les jeunes depuis déjà un an. Les jeunes sont de plus en plus conscients des enjeux politiques. «Aujourd’hui, nous sommes un peuple uni et fier d’appartenir à cette diversité qui fait notre force », ajoute le même manifestant, tout fier, de la mobilisation qui, selon lui, n’est que le fruit de l’union !

Hier, Alger était belle et rebelle. « J’affiche mon drapeau amazigh, tout fier de mon identité et de mon algérianité et je défie quiconque de m’arracher ce droit », crie un des manifestants, venu dès les premières heures de la matinées de Aghribs, une commune de Tizi Ouzou. Les jeunes affichaient leur espoir et criaient tous les mêmes revendications. Ils sont venus de Ghardaïa, Illizi, Adrar, Annaba et Relizane, les jeunes manifestants affichaient fièrement leur unité et harmonie. Un seul mot d’ordre : «L’Algérie est pour tous les Algériens et ils participeront tous à la reconstruire, main dans la mais, en marche vers la nouvelle République…»