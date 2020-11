Prenant en compte les dernières évolutions de la crise sanitaire, la wilaya d'Oran vient d'arrêter plusieurs mesures préventives entrant dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Celles-ci portent essentiellement sur l'interdiction de plusieurs activités commerciales exercées en particulier par les commerçants ambulants et la vente s'exerçant extra muros. Autrement dit, cet arrêté met fin à la vente en dehors des locaux commerciaux et à l'étalage de produits aux abords des marchés, tout comme a été formellement interdit à l'exercice de toute activité commerciale informelle et anarchique, en plus de la prohibition des mouvements de tout commerce susceptible d'impacter davantage la crise sanitaire, dont la situation n'est pas reluisante ces derniers jours.

Le même arrêté est explicite mettant fin aux autres activités pouvant réunir les foules. Il s'agit essentiellement des foires culturelles et des rencontres sportives et les retrouvailles» sociales comme les célébrations des mariages et les funérailles, en plus de l'interdiction des autres rencontres ayant pour habitude d'être organisées à l'intérieur des écoles et l'ensemble des établissements de formation professionnelle, et universitaires. Les cafétérias et autres lieux de loisirs ne sont pas en reste des mesures instaurées par la wilaya d'Oran, celle-ci oblige les propriétaires à retirer les tables de leurs locaux des trottoirs jouxtant ces établissements, en plus des téléviseurs.

Les mêmes mesures sont applicables pour les restaurants, dont les propriétaires sont appelés à se soumettre rigoureusement aux conditions imposées par le Comité scientifique en charge du suivi de l'évolution de la pandémie, en respectant strictement les mesures préventives. Il s'agit essentiellement du port obligatoire du masque aussi bien par les employés que par les clients, tout en instaurant la rigueur à l'intérieur de ces commerces, comme la distanciation physique, la désinfection des tables et des chaises et le nettoiement des espaces, outre la mise à disposition des clients de gel hydro-alcoolique, l'aération des lieux et le non-usage des climatiseurs. Et ce n'est pas tout.

Le gigantesque quartier commerçant de Mdina Jedida est fermé au commerce, celle-ci abritant le plus grand marché régional du tissu, le «souk El Kettane», en plus de la fermeture des très exigües rues et ruelles du même marché, celles-ci abritant le commerce artisanal et celui des bijoux.

La situation inquiète au plus haut niveau, à telle enseigne que «cette crise frappe tous les secteurs, dont celui de l'éducation en particulier et pour lequel plusieurs mesures ont été prises dès que le danger a été senti. Il s'agit de la fermeture de cinq classes du cycle primaire.

Pour cause, elles sont contaminées. Dans ce sillage, la direction de la santé fait état de la prise en charge de «cinq enseignants et trois élèves». «Ils ont été testés positifs au Covid-19», a-t-on appris, expliquant que «d'importantes mesures ont été prises, à commencer par la distribution de près de 2 00 caméras thermiques et de 200 000 bavettes, au profit des écoles».