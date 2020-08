Le bras de fer entre les travailleurs du port de Béjaïa et la direction s'enlise chaque jour un peu plus même si une lueur d'espoir s'est invité, hier, avec l'invitation adressée par le wali de Béjaïa au conseil syndical mais aussi la convocation d'une conférence de presse par l'union de wilaya Ugta, principal soutien aux travailleurs grévistes. À travers leur mouvement de grève, les dockers ont paralysé pratiquement toutes les activités de marchandises du port avec pour conséquences des pertes colossales qui se chiffrent à plus de 400 millions DA. Les pertes auraient été plus lourdes si le mouvement de grève avait touché le port pétrolier, dont l'activité n'a fort heureusement pas été impactée. Soutenue par l'union locale Ugta, la section syndicale du port a initié une grève illimitée pour exiger le départ du P-DG Halim Kasmi à qui il est reproché «l'instabilité de l'entreprise», le «harcèlement des travailleurs pour les obliger à signer une convention portant sur la contribution des oeuvres sociales à la prime d'intéressement annuel» et «l'absence de dialogue dans les décisions entreprises par la direction». La direction du port a, en réaction à ce mouvement, appelé au dialogue dans une tentative de dénouement de cet énième débrayage qu'il subit depuis son installation en septembre 2019. Rien à faire, chaque réunion se solde par un échec cuisant, les travailleurs persistent et signent vouloir la tête du P-DG, qui estime que «ce n'est pas au conseil syndical d'exiger son départ, qui ne relève pas d'une revendication sociale. «C'est seulement aux responsables de la tutelle et du groupe de juger mes résultats et seul le conseil d'administration peut décider de mon sort», avait-il répliqué, plusieurs fois, tout en reconnaissant que «la discipline de travail que j'ai instaurée dérange ces gens», a-t-il expliqué, balayant d'un revers de la main toutes les autres revendications. Le P-DG de l'EPB, affirme avoir mis en place «toutes les mesures barrières en multipliant les actions de prévention et de sensibilisation en collaboration avec les services de la direction de la santé». Il est utile de préciser conséquemment à ce débrayage que le port de Béjaïa a été consigné jusqu'à nouvel ordre dans une note demandant aux usagers de cette infrastructure portuaire de dérouter leurs navires vers d'autres ports algériens. Seuls les services sont assurés aux navires transportant des produits stratégiques, dont les hydrocarbures, gaz, animaux vivants... Le conflit s'enlise donc et la réunion prévue, hier, avec le wali ne saurait à elle seule dénouer le conflit à moins que le wali ait été délégué pour prendre des mesures à la hauteur des attentes des travailleurs. Chose «imparable», selon l'union de wilaya qui invite la presse aujourd'hui pour, dit-elle, dévoiler les tenants et les aboutissants de cette affaire aux préjudices incommensurables sur l'activité du port mais également l'économie de la région de Béjaïa.