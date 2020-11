Rocambolesque et scandaleux est ce dépassement perpétré en plein jour par un promoteur immobilier à l'encontre d'une ferme nourricière aux terres tant fertiles, n'était-ce l'intervention à temps de la wilaya ayant stoppé nette l'avancée de la main «archère» ayant tenté d'attenter à cette ferme. Cette mesure a été décidée après que les services agricoles ont affiché leur niet quant à l'urbanisation de ladite exploitation agricole, tout en établissant un rapport détaillé qu'ils ont transmis au wali d'Oran, l'avisant du dépassement perpétré par le promoteur immobilier portant l'appellation 16 novembre. Sur le champ, une réunion d'urgence a été tenue dans l'enceinte même de la wilaya, celle-ci, présidée par la personne du wali, Messaoud Djari, a regroupé les responsables des services de la réglementation et de l'administration générale près la wilaya, ceux des services agricoles, les services domaniaux et les responsables locaux de la municipalité de Bir El Djir. D'importantes mesures ont été décidées, dont particulièrement la mise à l'arrêt inconditionnelle de la «langue» de la tronçonneuse et ses ravages, ainsi que tout le projet envisagé contre lequel plusieurs autres fermiers riverains se sont soulevés, tout en s'opposant à l'urbanisation du tissu agricole de la commune, en particulier la ferme en question. Cette histoire est, selon les témoins oculaires, si truffée d'histoires que ces derniers n'ont pas dissimulé leur émoi et désolation, en se réveillant tôt le matin en fin de semaine sous les bruits vrombissants de la tronçonneuse et des bulldozers mis en branle par le promoteur, ayant mis en place les premiers jalons annonçant son projet. Les fermiers mitoyens, appuyés par les membres de la société civile et plusieurs autres associations, se sont regroupés sur les lieux pendant que d'au-tres ont observé un sit-in de protestation devant le siège abritant l'APC de Bir El Djir. Dans ces deux actions, les protestataires ont invité les responsables locaux à intervenir, question de procéder aux premières constatations avant de rendre justice à cette ferme dénonçant le fait que le promoteur, stigmatisé et traité de tous les noms d'oiseaux, n'a rien trouvé de mieux à faire que de tenter l'irréparable, en détournant la ferme, mitoyenne du nouveau siège de l'APC de Bir El Djir, pour la transformer en terrain urbanisable devant abriter un chantier d'une masse géante de béton, comprenant des buildings habitables rentrant dans le cadre d'un projet d'une coopérative immobilière. Ce projet, devant être dressé sur cette ferme d'une superficie de 17 hectares, a été stoppé par la wilaya dès que le promoteur s'est mis dans sa besogne en lançant «l'opération tronçonneuse» coupant les oliviers dont le nombre est, selon les témoins oculaires, de 250 arbres d'excellente production, avant d'amonceler ladite ferme en petits lots pour le lancement de son projet. Or, le même promoteur, ayant cédé un terrain, ayant abrité un projet d'utilité publique dans la cité Djamel, a été compensé en bénéficiant d'un autre terrain d'une superficie de 10 hectares dans la promotion Achaba Hanifi N°03. Du temps de l'ex-wali d'Oran, Mouloud Cherifi, cette même ferme a été protégée par un texte interdisant catégoriquement toute forme de son urbanisation, celle-ci est classée comme foncier agricole ne pouvant pas faire l'objet d'une quelconque bétonisation.