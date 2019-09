Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP a prononcé son troisième discours, alors qu’il est en visite d’inspection et de travail à la 4e Région militaire. dans son intervention, le vice-ministre est revenu sur plusieurs points évoqués dans son discours à In Aménas lundi dernier pour souligner encore une fois : «J’aimerai à cette occasion, rappeler et insister sur quelques points que j’ai abordés lors de mon allocution lundi dernier à In Amenas, au regard de son importance quant à l’avenir du pays en cette phase sensible, où certains partis politiques demandent à dialoguer, voire négocier directement avec l’institution militaire, en s’inspirant des expériences de certains pays de la région dans la gestion des crises.» A ceux-là le général de corps d’armée s’adresse ainsi : « Ils ont omis sciemment que l’Algérie avec son illustre histoire, son vaillant peuple et ses positions leaders et immuables est l’exemple à suivre et non pas le contraire. » Pour lui, ces partis « sont pleinement conscients de notre position constante à ce sujet, à propos duquel nous avons affirmé plus d’une fois que l’Armée nationale populaire restera attachée à une résolution de la crise dans un cadre constitutionnel, partant de sa conviction que l’Etat moderne est un Etat d’institutions, et l’attachement à la Constitution est un paramètre essentiel pour préserver l’existence et la continuité de l’Etat. »

L’objectif stratégique

Il rappellera encore une fois sans se lasser que l’ANP « œuvre à l’accompagnement du peuple algérien digne, qui revendique avec insistance et prestement la tenue des élections présidentielles ». Dans ce contexte il ne manquera pas d’exprimer toute sa considération envers ce peuple « auquel nous témoignons toute la reconnaissance et la gratitude, et qui a soutenu avec force toutes les initiatives salutaires entreprises par l’Institution militaire », dira le vice-ministre de la Défense. Non sans avoir abordé les attaques contre l’institution militaire en soulignant « l’acharnement sur l’Institution militaire fait partie d’un plan abject, dont l’objectif est de bloquer et neutraliser le rôle de l’Armée, qui a donné un exemple à tous, en termes de dévouement, de loyauté et de protection de la patrie, et a prouvé, sur le terrain, sa capacité à consacrer le lien solide entre le peuple et son Armée ». En effet, insiste le chef d’état-major « son Commandement était le premier à répondre aux revendications populaires avant toute autre partie, ce qui a menacé les intérêts de la bande et de ses acolytes et a mis en échec leurs plans visant à redéfinir le paysage national général selon leurs envies et celles de leurs maîtres ». A ce propos il renouvelle son message à ces partis « laissez l’Algérie à ses fidèles enfants, car ils en sont dignes et capables de la construire et de la protéger. Nous sommes convaincus que notre valeureux peuple qui aspire à vivre dans la paix et la quiétude et dans la sécurité et la stabilité, mérite de vivre dignement dans son pays. Ce peuple que l’on cite en exemple dans l’amour de la patrie et la loyauté, a soutenu et approuvé les efforts de l’Institution militaire ».

Conspirateurs aventuriers

Dans ce chapitre, le vice-ministre de la Défense a insisté encore une fois sur le temps, indiquant « j’aimerai insister encore une fois que la situation ne peut tolérer plus de retard, elle exige au contraire la tenue de ces élections décisives pour le présent et le futur du pays, dans les délais que j’ai évoqués lors de ma précédente intervention, qui sont des délais raisonnables et acceptables qui reflètent une revendication populaire insistante, à même d’instaurer l’Etat d’équité et de droit ». Il a également réaffirmé la position du commandement quant à l’accompagnement de la justice dans le traitement des dossiers de la corruption, tout en rassurant le peuple. Un peuple dira- t-il que « la bande n’a pas hésité à déposséder et à accabler, ce qui nous appelle, à chaque fois, à affirmer notre soutien aux efforts des hommes de la justice et à les épauler, et dont nous saluons le courage et la détermination pour assainir notre pays de ces corrompus ».

En insistant sur ces points, le vice-ministre de la Défense répond aux critiques survenues au lendemain de son discours jugeant que « l’égoïsme a aveuglé ceux qui ne connaissent pas la valeur de ce pays et de son peuple, qui excellent dans la diffamation et la médisance, et tentent vainement d’induire en erreur l’opinion publique et semer le doute sur toute initiative nationale salutaire pour résoudre la crise, œuvrant à pousser notre pays vers des méandres aux issues incertaines, au service des intérêts de la bande et de ceux qui gravitent autour d’elle.

A ces conspirateurs aventuriers, nous disons qu’au sein de l’Armée nationale populaire, nous demeurerons toujours aux côtés des citoyens fidèles et loyaux au serment des vaillants Chouhada, car nous n’avons aucune autre loyauté qu’envers Allah et la Nation». Le vice-ministre consacrera le reste de son discours à l’aspect technique de l’ANP abordant les facteurs essentiels de la réussite, la science, la modernisation et formation.