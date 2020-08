L'ancien ministre des Affaires étrangères et plusieurs fois émissaire des Nations unies, Lakhdar Brahimi, a lancé une initiative pour dénoncer l'accord de normalisation des relations des Émirats arabes unis (EAU) avec l'État d'Israël. Le diplomate chevronné est rejoint dans son initiative par la crème de la diplomatie algérienne. En effet, les anciens ministres des Affaires étrangères: Mohamed Bedjaoui et Ramtane Lamamra, l'ancien ministre de la Communication, Abdelaziz Rahabi, les anciens ambassadeurs Nadir Larbaoui, ainsi que Mourad Benmehdi, lui aussi diplomate, représentant de l'Algérie aux Nations unies, ont apposé leurs signatures en bas du document présenté par Lakhdar Brahimi, qui a été également rejoint par nombre de personnalités notoires au Maghreb et au Moyen-Orient. Elle a été rédigée en trois langues arabe, anglais et français, à l'adresse de l'opinion publique arabe et internationale. Le but consiste à recueillir le plus grand nombre de signatures possible, cela en vue de la remise de ce document à l'ONU à la Ligue des États arabes et à d'autres organisations régionales dans le monde. «Les droits du peuple palestinien sont bafoués», soulignent les signataires. «La Palestine est à la croisée des chemins depuis qu'Israël a voulu annexer de nouveaux territoires palestiniens, sur la base du plan du binôme Trump-Netanyahu, connu sous le nom de Projet du siècle», lit-on dans le texte de la pétition internationale, dont les signataires dénoncent la collusion entre les USA et Israël. «Cette approche [celle de Trump avec Netanyahu] reflète la partialité totale des Etats-Unis, en faveur du soutien aux objectifs expansionnistes israéliens extrêmes, en complète violation des résolutions onusiennes.»

La même déclaration rapporte: «Nous nous solidarisons aujourd'hui avec la Palestine et avec les peuples arabes, qui continuent de considérer la cause palestinienne comme la leur.» Les autres Algériens, aux côtés de Lakhdar Brahimi ainsi que, les intellectuels, anciens responsables, militants des droits de l'homme, juristes, scientifiques et artistes, qui ont joint leurs signatures au document, soutiennent le droit des Palestiniens.