Lakhdar Madjène, président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Djurdjura, à Tizi Ouzou, a réagi, hier, à la décision du gouvernement de procéder à partir d'aujourd'hui à la levée progressive de la mesure de confinement, en annonçant la reprise de l'activité dans des dizaines de secteurs.

Lakhdar Madjène, qui est également chef d'entreprise, n'a pas caché sa grande satisfaction suite à cette décision qui permettra de mettre fin aux appréhensions d'une infinité de gérants de toutes sortes d'activités commerciales, qui sont au bord de l'asphyxie, voire de la faillite, puisque pendant plus de deux mois, leurs activités étaient à l'arrêt, dans le cadre du dispositif mis en place pour lutter contre la propagation du Covid-19. Mais, a précisé Lakhdar Madjène, tout doit être fait en veillant au respect scrupuleux de toutes les mesures de prévention préconisées par les spécialistes de la santé «pour éviter tout rebond de la pandémie».

Lakhdar Madjène, dans une déclaration faite à la presse, hier, a insisté sur le fait que l'ensemble des gérants de toutes activités devraient veiller au respect strict de la mesure de distanciation sociale, ainsi qu'aux mesures d'hygiène sans oublier bien sûr le port de la bavette qui doit être obligatoire, surtout à l'intérieur de tous les locaux devant accueillir des clients. Par ailleurs, et dans le même sillage, Lakhdar Madjène a déploré le fait que la mesure annoncée par le gouvernement, portant sur la mise en oeuvre d'un plan de sortie du confinement, ne concerne pas les transporteurs publics de voyageurs ni dans sa première phase, qui entre en vigueur aujourd'hui ni dans la seconde phase, qui commencera le 14 juin prochain.

Selon ce responsable, sans le transport des voyageurs, il sera très difficile d'assurer une reprise normale des activités commerciales faisant partie de la liste rendue publique par le gouvernement et qui est concernée par la levée du confinement. «La majorité des travailleurs de la wilaya de Tizi Ouzou habite dans des localités autres que leurs lieux de travail et ils font la navette quotidiennement pour travailler, sans que le transport soit disponible; comment pourront-ils regagner leurs lieux de travail le matin et rejoindre leurs domiciles le soir?», s'interroge Lakhdar Madjène. Ce dernier a donc plaidé la reprise des moyens de transport dans les meilleurs délais, afin de permettre au plan de levée du confinement de se dérouler dans de bonnes conditions. Il faut noter enfin que les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou ont accueilli avec un grand soulagement la décision du gouvernement de sortir progressivement du confinement.

Mais les plus satisfaits, ce sont surtout les personnes directement concernées par les activités commerciales dont la reprise est programmée à partir d'aujourd'hui pour être généralisée le 14 juin prochain.