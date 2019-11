La cérémonie de passation s’est déroulée en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabhi. C’est ce qu’a rapporté El Moudjahid sur son site online. à cette occasion, Hassane Rabhi a loué les efforts consentis par Achour Cheurfi, dans la direction et la gestion du quotidien El Moudjahid ainsi que son haut sens de responsabilité qui a permis au journal «d’occuper une place importante dans le paysage médiatique national». Affirmant que la compétence et le parcours professionnel de Larbi Timizar l’avaient habilité à occuper le poste de DG du quotidien où il a occupé durant plusieurs années, le poste de directeur de la rédaction, le ministre a indiqué que celui-ci s’acquittera de cette responsabilité dans cette conjoncture particulière que traverse le pays et en réponse aux exigences du personnel de cette entreprise médiatique. Pour sa part, le nouveau directeur général a exprimé sa gratitude aux pouvoirs publics pour la confiance placée en sa personne, affirmant son engagement à poursuivre le travail pour promouvoir ce journal. De son côté, Achour Cheurfi a tenu à remercier l’ensemble du personnel et les journalistes de la rédaction pour l’avoir accompagné avec un grand professionnalisme, ces quatre dernières années.