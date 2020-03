Le coordinateur de l’instance présidentielle du FFS, Ali Laskri sort de sa réserve. Dans une lettre adressée aux militants, il dénonce ce qu’il appelle « un coup de force statutaire orchestré par les contre-révolutionnaires inféodés au pouvoir et embusqués dans le parti contre le plus vieux parti

d’opposition ». Ces derniers , appelés communément le cabinet noir , « n’ont jamais accepté le congrès extraordinaire du 20 avril 2018 », assure-t-il. « Leur seul objectif est de gagner du temps pour terminer leurs mandats électifs et s’inscrire encore dans le processus de normalisation autoritaire, électoral, en opposition au processus démocratique revendiqué par le peuple algérien, depuis le 22 février 2019», a-t-il fait savoir. «Face à la résistance des militants, résolus plus que jamais à faire avancer le projet du FFS et son idéal démocratique, le pouvoir semble aller dans une démarche visant à mener un passage en force». Ce coup passe par : «La démission non actée de trois membres de l’instance présidentielle démontrant une nouvelle forme de mise du FFS entre le bon vouloir de l’administration», a-t-il fustigé. Sur sa lancée, il récuse «la convocation de la commission préparatoire du congrès extraordinaire (Cpcn) d’une manière antistatutaire». Il dénonce aussi «les vraies/ fausses démissions de l’instance présidentielle», comme il conteste le fait que «la direction nationale ne s’est pas réunie dans toute sa composante (instance présidentielle, comité d’éthique et secrétariat national), ainsi «la non-convocation du conseil national, étant le seul habilité à trancher quelle que soit la situation». D’autres anomalies illustrant le coup de force statutaire ont été relevées : «le comité ad hoc n’ayant pas abouti dans la mission qui lui est dévolue, la note du 11 août 2019 devient de fait annulée, la proposition de convoquer la Cpcn réduite à 18 au lieu de 27 membres avec la présence de parlementaires exclus du parti, depuis une année, en évitant la convocation d’une réunion de la direction nationale pour évaluer la mission de la commission démontre la fuite en avant». Il estime en outre que «la tenue d’un congrès extraordinaire dont la finalité n’est que de faire perdre du temps et neutraliser le parti en vue de la mise à mort du PAD et par ricochet, la révolution populaire et pacifique». Il a rappelé que «le congrès national ordinaire a été convoqué en juillet 2019, conformément aux statuts et textes du parti, la préparation étant toujours en cours». Il invite pour cela les militants «à contrecarrer le passage en force antistatutaire» et «à continuer la préparation du congrès ordinaire dont les membres de la commission de préparation –Cpcn- ont été élus par la base militante et le conseil national».