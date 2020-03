L'or noir qui a commencé la semaine, qui a débuté lundi, sur une fausse note, semblait vouloir rectifier le tir. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, valait hier vers 14h40, heure algérienne, 50,37 dollars,soit un gain de 70 cents par rapport à la séance de la veille. Alors qu'il avait subi la semaine dernière, une perte de 13,6%. Une baisse qui n'a plus été enregistrée depuis janvier 2016. Il faut donc reconnaître à l'or noir d'avoir repris des couleurs dans une conjoncture qui ne lui était pas favorable, à cause, notamment du coronavirus qui a provoqué une chute spectaculaire de la demande chinoise qui aurait baissé de quelque 3 millions de barils par jour, ce qui a conduit l'Opep à revoir fortement à la baisse, près de 20%, sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole brut cette année, à cause de l'épidémie qui frappe la Chine, seconde économie de la planète et premier pays importateur d'or noir dans le monde. Une résurrection sur fond d'information faisant état d'une réduction supplémentaire prochaine de la production de l'opep et de ses alliés. «Les espoirs d'une réduction plus importante de la production par l'Opep contrebalancent les inquiétudes sur la demande causées par l'épidémie de coronavirus» a noté Al Stanton, de RBC. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et la Russie pourraient s'entendre cette semaine sur une nouvelle réduction de la production de pétrole afin d'enrayer la baisse des cours provoquée par l'épidémie de coronavirus, avait rapporté dimanche l'agence Reuters, citant des sources proches de l'Organisation. A combien est estimé le volume de cette nouvelle coupe? Le chef de file du cartel, l'Arabie saoudite, pousserait pour une coupe commune de 1 million de barils par jour, alors que le nombre de 600.000 circulait jusqu'à présent, selon le Financial Times. Le baril a cédé plus de 15 dollars depuis l'apparition de ce virus qui panique la planète. Une situation qui avait conduit l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et son allié russe, à se pencher, les 5 et

6 février, sur cette chute des cours de l'or noir, aussi inattendue que spectaculaire qui a impliqué «l'Empire du Milieu», un acteur clé du marché pétrolier. L'éventualité d'une réduction supplémentaire de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, dont la Russie, face au risque d'une baisse significative de la demande chinoise, qui aurait reculé d'environ

4 millions de barils par jour, semblait acquise. Les Russes, qui y ont opposé leur «veto» pourraient être partants cette fois-ci. «Ayant attendu si longtemps pour réagir, l'Opep et ses alliés devront procéder à une réduction très importante de leur production d'or noir», a indiqué Jasper Lawler, analyste de LCG.

Les «24», qui doivent se retrouver dans deux jours à Vienne, en Autriche, vont certainement, en plus de prolonger la baisse de 1,7 million de barils par jour jusqu'à la fin de l'année 2020, annoncer une diminution supplémentaire conséquente de leur offre pour tenter de soutenir les prix et éponger le surplus d'or noir qui noie un marché alimenté par une production américaine plus que jamais surabondante. Le Royaume wahhabite, autre poids lourd du marché pétrolier, semble décidé à serrer davantage ses vannes pour mettre fin à cette hémorragie. «L'Arabie saoudite, pivot de l'Opep, envisage de réduire temporairement d'un million de barils par jour sa propre production pour créer un ‘‘choc'' de l'offre sur le marché» avait supposé le Wall Street Journal. Une décision qui pourrait être actée le 5 ou le 6 mars...L'éventualité d'une réduction supplémentaire de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, dont la Russie, semble, apparemment, avoir redonné des couleurs au marché de l'or noir. Il ne reste plus qu'à la concrétiser. Pour confirmer le rebond du baril.