Les policiers en charge de la lutte contre les stupéfiants viennent de frapper fort en démantelant un réseau spécialisé dans le trafic de la drogue dure, la cocaïne et le crack. Le réseau est, selon la cellule de communication et des relations extérieures près la sûreté de la wilaya, composé de huit individus âgés entre 22 et 52 ans et dont le casier judiciaire est noirci d'affaires liées au trafic de drogue. Dans cette opération, les policiers ont saisi une quantité de plus de 4 kg de cocaïne. Cette affaire rappelle en soi des séquences de films hollywoodiens.

Les policiers ont lancé leur offensive après l'exploitation des informations faisant état de deux individus s'apprêtant à conclure une transaction dans un chantier en cours de réalisation; celui-ci étant situé dans la partie est de la ville d'Oran.

Après la mise sous surveillance, les policiers ont lancé leur offensive qui s'est soldée par l'arrestation en flagrant délit des deux mis en cause et la saisie, sur place, d'une quantité de 1 kg de cocaïne, celle-ci était à l'état brut. Poursuivant leurs investigations, les mêmes policiers ont réussi à saisir une autre quantité estimée à plus de 3 kg de la même drogue, la cocaïne dissimulée dans une habitation. Poussant leur enquête, les policiers ont arrêté six autres membres du groupe, saisi une somme de 8 millions de dinars constitués des revenus dudit trafic, 13 voitures touristiques de différentes marques, deux motos grosses cylindrées, un camion de marque Isuzu et 10 téléphones cellulaires. Les saisies sont, selon la même source, estimées au montant de 10 milliards de centimes. Selon la cellule de communication près la sûreté de wilaya, le rapport d'enquête fait état d'«un réseau transfrontalier spécialisé dans le trafic de la drogue dure, celui-ci sévissait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays», ajoutant que «les mis en cause seront présentés par-devant le parquet dès le parachèvement des formalités policières».

Il s'agit d'une plus grosse saisie opérée au titre du début de l'année en cours. En plus de la drogue dure, le trafic du kif traité n'est pas près de s'estomper malgré la décapitation de plusieurs dizaines de réseaux et les importantes saisies opérées ces dernières années. En fin d'année passée, les services de la sûreté de wilaya d'Oran ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic international de drogue et ont saisi une quantité de 400 grammes de cocaïne et plus de 52 kilos de résine de cannabis.

Trois personnes, âgées entre 25 et 36 ans, impliquées dans cette affaire, ont été ainsi arrêtées.

Les éléments de la brigade de recherches et d'investigations (BRI), relevant du service de wilaya de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d'Oran, sont parvenus à démanteler un réseau criminel organisé, spécialisé dans le trafic international de drogue (résine de cannabis pure et cocaïne), le transport, le stockage et la livraison des stupéfiants, explique-t-on.

Les membres de ce réseau sont également impliqués, dans le cadre de la même affaire, d'atteinte à l'économie nationale, d'infraction à la législation et à la réglementation des changes, ainsi que le mouvement de capitaux de et vers l'étranger. Dans ce cadre, une quantité de 400 grammes de drogue dure (cocaïne) et 52,5 kilos de résine de cannabis pure a été saisie, ainsi qu'une somme de 570000 DA et 100 euros issus des revenus du trafic de drogue, ainsi que trois véhicules servant au transport et à la livraison de la marchandise prohibée. Deux ordinateurs ont été également saisis, ainsi que sept téléphones cellulaires.

L'enquête a été enclenchée suite à l'exploitation d'informations parvenues aux services en question, faisant état de l'existence d'un dangereux réseau criminel utilisant un logement à la cité Akid Lotfi comme repaire pour le stockage des stupéfiants, indique la même source, ajoutant qu'après la surveillance des mouvements et des activités des suspects, un plan a été élaboré pour démanteler ce réseau.