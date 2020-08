Le barrage de Béni Haroun, le plus grand barrage en Algérie, avec une capacité de près d'un milliard de m3, est indemne, après les nouvelles secousses telluriques, ayant ébranlé, vendredi dernier, Mila. D'une hauteur de 120 m, ce méga ouvrage hydraulique a résisté au tout dernier séisme qui a frappé la région d'une magnitude de 4,9, sur l'échelle ouverte de Richter, et aux répliques qui s'ensuivirent.

Mais cela n'empêche pas de le garder... «sous haute surveillance», puisque des équipes techniques suivent l'évolution de la situation et les conséquences de la secousse tellurique, «minute par minute.» C'est ce qu'a affirmé le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, dépêché hier, dans la région, sur instruction du chef de l'Etat. «Ils sont, à l'heure où je vous parle, sur les lieux, pour contrôler et vérifier le méga ouvrage hydraulique, qui est doté d'équipements de diagnostic très avancés et antisismiques», a rassuré le ministre.

Poursuivant, ce responsable a démenti l'information selon laquelle le barrage de Béni Haroun allait être vidé, dans le souci de réduire la pression en cas d'urgence, suite au séisme.

«Toutes les informations relayées concernant l'opération de vidange du barrage de Béni Haroun pour réduire la pression en cas d'urgence, sont «fausses», a-t-il martelé.

Berraki a tenu à rassurer les habitants de la wilaya de Mila et des régions adjacentes, quant à la situation du barrage de Béni Haroun qui «n'a subi aucun dégât ou dysfonctionnement», suite aux deux secousses telluriques.

Le ministre a tenu également à assurer «la population de la wilaya de Mila et des régions adjacentes, que le barrage est actuellement à des niveaux élevés de sûreté et de sécurité et n'a subi aucun dégât».

Relevant «l'absence de tout risque ou menace en lien avec le barrage de Béni Haroun», le ministre a affirmé que «l'eau coulera dès aujourd'hui (hier, Ndlr), de nouveau des robinets des régions approvisionnées par le barrage de Béni Haroun et ayant enregistré des perturbations d'approvisionnement de cette matière, vitale à la suite du séisme».

Par ailleurs, Arezki Berraki a tenu à écarter, d'une manière formelle les informations faisant état de la présence d'un lien entre le barrage de Béni Haroun et la série de secousses telluriques touchant la wilaya de Mila.

Ce responsable «fils du secteur», qui s'est montré rassurant, a précisé que «les recherches effectuées par les experts au niveau du barrage en question n'ont rien trouvé sur une quelconque relation ou autre indice que ce méga ouvrage hydraulique serait à l'origine du séisme et des répliques enregistrées ces derniers jours».

«Tout d'abord, il faut savoir que c'est un événement qui s'est produit dans une zone sismique, qui est régulièrement secouée par des tremblements de terre. On y enregistre fréquemment des secousses sismiques, en raison de la convergence et du rapprochement des plaques tectoniques», a précisé le ministre.

Dans ce sillage, il y a lieu de noter que le séisme ressenti vendredi dernier, à Mila, est le septième enregistré depuis le 17 juillet 2020. Mila a, en effet, été secouée par un séisme moyen dont cinq secousses de magnitude 3,4. Celui du 17 juillet 2020 avait été ressenti à 6 kilomètres au nord-est de Sidi Mérouane.