Enfin, le projet pourra avancer à un rythme normal. Le wali, Mahmoud Djamaâ vient d'annoncer hier à l'ouverture de la session ordinaire de l'APW que les oppositions empêchant la fin des travaux de réalisation du projet de barrage de Souk N'Tleta viennent enfin d'être levées. Ce projet de réalisation lancé au début des années 80, dans la commune de Tademaït à Tizi Ouzou est resté inachevé à cause des oppositions. Les familles propriétaires des terres inclues par l'assiette foncière nécessaire se sont farouchement opposées avant d'être indemnisées.

Les discussions ont piétiné durant des décennies avant d'aboutir à un accord entre les services de la wilaya et les expropriés qui réclament des indemnisations et des habitations à la place des leurs qui seraient submergées au remplissage du barrage.

Le contentieux restera posé jusqu'à l'année passée qui a vu le ministère des Ressources en eau dépêcher une commission dans la wilaya de Tizi Ouzou dont la mission est justement de trouver des solutions définitives à ces problèmes qui retardent les projets du secteur. La visite a été suivie quelque temps plus tard par une autre effectuée par le wali sur place pour s'enquérir de l'avancée des travaux.

Selon les responsables de l'Anbt (Agence nationale des barrages et des transferts), en 2019, le taux d'avancement global des travaux était de 63%. La date d'achèvement prévue pour le 1er semestre 2020 ne pouvait, selon eux, être honorée en raison de ces contraintes techniques.

Celles qui se résumaient au manque de matériaux alluvionnaires pour le remblai du barrage expliquant que «les ser-vices des mines de la wilaya de Tizi-Ouzou ont émis un avis défavorable pour l'exploitation de la carrière de Assi Youcef, située à l'intérieur du Parc national du Djurdjura». Aussi, afin de contourner cette contrainte, une nouvelle conception du corps du barrage principal est établie consistant à remplacer les matériaux alluvionnaires sus-mentionnés, partiellement par les enrochements et le grès.

La mise en eau du barrage est conditionnée par la réalisation de la déviation définitive des routes RN25 et CW128 d'une longueur totale de 2.960 m. L'Anbt avait, pour rappel, été chargée de la réalisation de la déviation définitive, par le Premier ministre.

L'autre contrainte majeure qui a dramatiquement influé sur le projet au point de rendre le coût des indemnisations plus grand que celui de la réalisation du projet en soi était l'opposition des familles expropriées. Ces familles qui habitent sur le site du projet étaient la principale contrainte qui empêchait l'entreprise d'augmenter la cadence des travaux. Celles-ci réclament des logements et des aides à l'habitat rural pour leurs enfants qui sont devenus des hommes depuis les années 80. Mais le projet des 271 logements en cours de réalisation dans la commune de Tademait et dont les travaux ont atteint un taux de 74%, accuse un retard considérable. L'entreprise réalisatrice a été mise en demeure de renforcer le chantier par des sous-traitants de taille pour la livraison rapide de la première tranche de 118 logements pour pouvoir libérer les zones des travaux. Des aides à l'habitat rural ont également été débloquées pour permettre aux enfants des expropriés d'en bénéficier. Et c'est ce qui semble avoir convaincu les familles de lever l'opposition.