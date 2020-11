L'espoir est désormais revenu avec les pluies tombées durant ces dernières 48 heures pour que le barrage de Taksebt renoue désormais avec sa vitalité. Ce barrage, qui alimente une grande partie des localités de la wilaya de Tizi Ouzou ainsi que d'autres wilayas comme Boumerdès et Alger, était à son plus bas niveau depuis quelques semaines.

L'absence prolongée de pluviométrie durant cet automne, mais aussi la faible pluviosité de l'hiver passé sont pour beaucoup dans cette situation qui commençait à inquiéter sérieusement la population qui craignait qu'il y ait pénurie d'eau en plein hiver.

Des appréhensions qui sont justifiées quand on constate que depuis quelques semaines, des coupures d'eau sont opérées même dans les grandes villes comme Draâ Ben Khedda à plusieurs reprises et pendant presque 24 heures. Mais c'est dans les villages que la situation risque d'être plus compliquée si l'absence de pluie venait à se prolonger pour encore quelques semaines.

Par ailleurs, la baisse inédite du niveau de remplissage du barrage de Taksebt a engendré l'inquiétude des citoyens de la région quant à la potabilité de l'eau bue ces derniers jours. Mais des spécialistes en la matière ont tenu à rassurer la population qu'il n'y a absolument pas lieu de s'inquiéter quant à la qualité et à l'hygiène de l'eau du barrage.

«L'eau du barrage de Taksebt est contrôlée de manière rigoureuse, scientifique et régulière», a assuré un responsable de l'Algérienne des eaux de la wilaya de Tizi Ouzou. La baisse du niveau de remplissage du barrage de Taksebt à un si bas niveau (15%) n'a absolument aucune relation avec la qualité hygiénique de l'eau servie aux ménages, selon les spécialistes. Malgré cette situation difficile, les spécialistes restent très optimistes car, selon eux, il suffit de trois à quatre jours d'une bonne pluviométrie et de neige pour que le niveau de remplissage du barrage de Taksebt remonte à nouveau de manière considérable. Il n'y a donc pas péril en la demeure, à en croire ces affirmations rassurantes.

Par ailleurs, il faut rappeler que tous les services de l'Algérienne des eaux sont mobilisés sur le terrain de manière permanente pour offrir le meilleur service possible aux citoyens.

La dernière intervention des services de l'ADE sur le terrain a consisté en d'importants travaux de réparation de la conduite principale de refoulement d'eau située à Aït Anane, près de Tizi Ouzou (chaîne d'eau de Tassadort). Cette intervention a succédé à celle ayant eu lieu au niveau de la conduite principale de refoulement d'Imsouhal ainsi que de celle enregistrée à Ouadhias pour la réparation de la conduite de refoulement du barrage de Takhoukhth vers Ouadhias.

Il faut préciser en outre que les mêmes services interviennent aussi régulièrement pour la suppression de branchements illicites qui ont lieu dans les quatre coins de la wilaya. Au mois d'octobre dernier, pas moins de 11 branchements illicites ont été supprimés dans un village de la commune de Souamaâ près de Mekla.

Cette intervention a permis la récupération de pas moins de 20 500 m3 d'eau représentant un montant de 1,2 million de dinars. Il faut rappeler que les branchements illicites constituent l'une des raisons principales des perturbations en matière d'alimentation en eau potable. Ces branchements occasionnent également des pertes financières considérables à l'Algérienne des eaux.