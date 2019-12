Le barrage de Tichy Haf, dans la wilaya de Béjaïa, se remplit peu à peu. à la faveur des dernières pluies, le taux de remplissage a atteint 80%, soit 65,5 millions de m3 de stockés. C’est ce qu’a indiqué un responsable local à l’Algérienne des eaux (ADE), intervenant sur les ondes de la radio locale. A la faveur des dernières pluies, qui étaient d’ailleurs fort abondantes enregistrées dans la région, le barrage de Tichy Haf, le plus important réservoir d’eau de la wilaya de Béjaïa est presque rempli. Il ne reste en effet que 20% pour atteindre un taux de remplissage complet sachant que sa capacité globale de stockage est de 81 millions de m3. Ce taux est par conséquent qualifié de « très appréciable » et « à même de répondre à la demande » des dizaines de communes de la wilaya de Béjaïa et ses environs, qu’il alimente en eau potable. Est-ce à dire que les pénuries d’eau potable, qui frappent de plein fouet ces communes, ne seront plus de mise ? le même responsable s’est montré affirmatif. D’autant plus que l’hiver ne fait que commencer. Ce barrage est appelé à atteindre son taux de remplissage de 100% durant les mois à venir.

La région de Béjaïa, faut-il le noter, connaît une pluviométrie abondante en janvier et février.

à cela s’ajoute la fonte de la neige qui a déjà couvert les sommets de la région, lors des premières chutes. Il est utile de souligner que le précieux liquide emmagasiné par cette infrastructure ne sert pas seulement à l’approvisionnement en eau potable des communes situées sur les deux rives de l’oued Soummam à partir de la ville d’Akbou jusqu’à Béjaïa, sur une distance de 90 km, mais également pour l’irrigation des terres agricoles dans la vallée de la Soummam.

Mis en exploitation en 2006, ce barrage a énormément contribué à l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable. Il continue encore à le faire puisque récemment une décision de raccorder six autres communes à ce barrage a été prise. Le coup d’envoi des travaux a été même donné pour un montant de l’ordre de 9 milliards de dinars alloué par l’État pour la réalisation de ce projet. Une nette amélioration en matière d’alimentation en eau potable est attendue dans les toutes prochaines années pour atteindre, croit-on savoir, une distribution H24 à travers toute la wilaya. Après l’achèvement de la station de dessalement d’eau de mer qui sera réalisée à Tighremt sur la côte ouest de la wilaya, les populations de Béjaïa et ses visiteurs seront à l’abri des sempiternelles pénuries d’eau, notamment durant la saison estivale qui se singularise par une forte demande du fait du flux des estivants.