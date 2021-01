«L'Algérie vient de se distinguer par un beau geste de solidarité envers la Tunisie», c'est ainsi qu'a salué un site tunisien, l'annonce de partage, par l'Algérie, de ses doses de vaccins contre la Covid-19, avec la Tunisie. C'est le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi, qui a rendu publique l'information en affirmant, à l'issue d'une rencontre avec son président, Kaïs Saïed, mercredi soir, que «l'Algérie n'a pas encore acquis les vaccins mais dès leur réception, elle va les partager avec la Tunisie». «C'est un engagement fort de l'Algérie pour la fraternité entre nos deux pays. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, avait lui-même suivi ce dossier», a encore ajouté Jerandi. Dans un entretien avec la chaîne Russia Today, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a confirmé le principe de partage du premier lot de Sputnik V, qui est acquis, précisant que cette question sera étudiée par le gouvernement. Le ministre a rappelé que la solidarité est une seconde nature chez les Algériens, surtout lorsqu'il s'agit des pays voisins «Nous, la Tunisie et le Maroc, sommes un seul pays et les frontières sont le résultat du colonialisme (...) Nous avons les mêmes coutumes et traditions, le même sort et le même avenir et nous espérons la suppression des frontières dans le futur et traiter les uns avec les autres. C'est notre nature en tant qu'Algériens et en tant que musulmans de partager nos biens.» Et d'affirmer donc: «La demande de la Tunisie de partager le lot de vaccin sera présentée et étudiée par le gouvernement (...) dès que nous aurons le vaccin, nous le partagerons avec la Tunisie ou tout autre pays et nous pourrons aussi avoir besoin de la Tunisie dans le futur.» Ce geste de solidarité envers la Tunisie ne fait pas l'exception, l'Algérie a toujours répondu présente lorsque la Tunisie en a exprimé le besoin. Il y a près d'une année, en février 2020, le président Abdelmadjid Tebboune annonçait un dépôt de 150 millions de dollars de la Banque d'Algérie auprès de la Banque centrale tunisienne afin de permettre au voisin de l'Est de faire face à ses grandes difficultés financières. Après la révolution du Jasmin, empêtrée dans une crise financière et économique grave, l'Algérie avait également répondu présente en donnant un chèque de 100 millions de dollars pour aider ce pays frère à dépasser la crise qu'il traverse. Il faut dire que le geste de l'Algérie de partager son lot de vaccin avec la Tunisie tombe pile-poil car dans ce pays, la propagation du virus est alarmante et la Tunisie qui n'avait enregistré qu'une cinquantaine de décès lors de la première vague, compte plus de 5400 morts et 165000 cas actuellement, ce qui a amené les autorités sanitaires à imposer un confinement général de quatre jours depuis jeudi dernier. C'est dire que les voyants sont au rouge et partager les vaccins avec les Tunisiens, dans ce contexte de crise mondiale, n'est plus un geste de solidarité, mais un devoir.