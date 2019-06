L’examen du baccalauréat s’est achevé. Après cinq jours de mise à l’épreuve, les candidats semblent débarrassés d’une partie du « fardeau ». Ils devront par conséquent patienter encore un peu avant de connaître le fruit de leur travail, qu’il soit bon ou mauvais. En attendant, petite rétrospective sur le déroulement de cet examen décisif. Nous conviendrons au préalable, que cette nouvelle session 2019 n’aura pas été entachée par de graves « débordements », à savoir bien loin des scénarios catastrophes que craignaient les parties prenantes à cet examen. Il s’agit, notamment de la peur de revivre une éventuelle fuite des sujets sur les réseaux sociaux. Ainsi, jusqu’au dernier jour, cette angoisse n’aura cessé de planer.

Cela dit, cette situation a poussé les autorités compétentes à appliquer des mesures, pour le moins rigoureuses dans l’optique d’anticiper sur un désagrément du genre.

Chose qui s’est traduite à titre d’exemple, par le blocage du réseau Internet à l’échelle nationale pendant la durée de chaque épreuve. Certes, cette disposition n’est pas inédite, mais il faut dire que cette solution beaucoup « trop facile » comme l’ont qualifiée certains, a été accompagnée par un impact négatif sur toute la société. Si d’un côté, cela a évité la fuite des sujets, elle s’est révélée en revanche, bien néfaste pour de nombreuses entreprises dont les activités se font via le Net. Cela va sans dire, l’économie nationale aura encore subi des préjudices, sachant que la conjoncture que nous vivons avec le Hirak est déjà assez particulière.

Si les entreprises se sont plaintes de ce recours imposé, les citoyens ont exprimé à leur tour, leur mécontentement, évoquant le mot « punition » pour qualifier cette mesure.

Le ministre de l’Education nationale avait déjà indiqué à ce propos que cela demeure la seule alternative permettant d’endiguer la fraude qui a pris une ampleur considérable ces dernières années. Hier encore, la connexion a été perturbée durant l’épreuve de la matinée.

Par ailleurs, si de façon générale on constate que cette session s’est déroulée dans les normes, elle n’a toutefois pas été exempte de certains aléas. En effet, de faux sujets ayant circulé sur les réseaux sociaux à la veille de l’examen ainsi qu’au troisième jour du déroulement des épreuves, ont suscité quelques agitations dans l’esprit des candidats. Ces faux sujets ont concerné les deux filières, lettres et philosophie et lettres et langues étrangères.

S’exprimant à ce sujet, le responsable du secteur, Abdelhakim Belabed, a déploré de tels agissements soulignant qu’il s’agit d’une tentative de déstabiliser les candidats. Il a ainsi promis que les responsables de ces publications nuisibles feront l’objet de poursuites judiciaires, une fois identifiés. En ce qui concerne les réactions des candidats toutes filières confondues, après avoir eu à traiter les sujets d’examen, le constat est plutôt mitigé. Pour les littéraires, nombre de candidats ont regretté la longueur et la complexité de certaines matières, comme la philosophie. Pour les scientifiques, presque tous s’accordent à dire que l’épreuve des mathématiques a été particulièrement ardue.

D’après quelques échos émanant du personnel encadrant, des candidats de la filière technique maths, auraient remis des copies à moitié vierges après moins d’une heure d’examen.

Autre fait enregistré, celui de la distribution des sujets qui, dans certains centres, a été retardée jusqu’à 20 minutes et parfois même plus de l’horaire fixé pour le début de l’épreuve.

D’autre part, sur le volet de la sécurité, c’est le ministère de la Défense (MDN) qui s’est chargé de mettre en place des dispositions logistiques afin de renforcer la surveillance de cet examen.