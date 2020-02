L'Expression: Quelles sont vos appréciations sur le Hirak, une année après sa naissance?

Abderrahmane Arar: Le magnifique mouvement citoyen qui tend à fêter son premier anniversaire, a accouché d'une véritable force de pression, laquelle pression ascendante a touché jusqu'aux fins fonds du pays et est allée en profondeur pour un changement radical de tout le système politique. Les messages et les revendications populaires portés par le Hirak, clairement exprimés ont, dès les premiers jours, constitué un barrage infranchissable qui a abouti à l'abandon du cinquième mandat que briguait le président déchu et par la même mettre fin au désir de prolongement de ce même mandat. La pression croissante de la rue, portée par des millions de citoyens à travers le pays, qui réclamaient les têtes de certains hauts responsables de l'Etat, a balayé en un temps record des personnalités ayant présidé aux destinées de la nation, qui se sont retrouvées poursuivies en justice et incarcérées. Pacifique et résolu à faire entendre sa voix pour la construction d'une Algérie nouvelle, le Hirak a montré sa détermination jusqu'au-boutiste en évitant tout dépassement ou affrontement avec les forces de l'ordre. Il faut noter à ce titre que c'est une première dans le monde où un mouvement populaire d'une telle ampleur s'étale dans le temps et dans l'espace sans aucune dérive ni violence ni encore même un détournement de ses objectifs en dépit des manoeuvres du système en place dont les provocations de toutes parts, exercées notamment par les services de sécurité sur les manifestants qui ont, sans discontinuer,poursuivi leur occupation des rues et des places publiques, les mardis et vendredis, en portant haut et fort leur attachement à l'unité nationale et à l'intégrité du territoire. Le Hirak a fait tomber les tabous de toutes les appartenances idéologiques en rassemblant les Algériens, toutes tendances confondues, qui ont marché et scandé la main dans la main sans distinction d'âge ou de sexe. La participation féminine en masse a permis de souder les citoyens qui ont fait montre de respect et de grande considération pour la femme, partie prenante du mouvement. Le Hirak a donné des réponses politiques et identitaires sur la dimension sociale et culturelle des masses citoyennes, en mettant en exergue la liberté d'expression et le droit de manifester. Il ne faut pas oublier que la capitale, Alger, a été fermée à tout mouvement citoyen pendant 20 ans et que le Hirak lui a rendu ses droits inaliénables. Au vu de ses avancées, de ses objectifs et des résultats palpables qu'il a entraînés, le Hirak dispose aujourd'hui d'un énorme capital de sympathie, d'expérience et un désir de réussite qu'il convient d'investir sur le terrain de la lutte citoyenne pour faire aboutir son projet de construction d'un Etat fort, reposant sur le développement, la justice et la liberté.

Comment s'est traduit le rôle de la société civile dans l'accompagnement du Hirak?

La société civile ne représente pas le Hirak, elle n'en est qu'un élément. Elle a été et elle reste présente dans le soutien et la dynamique des alternatives à travers ses différentes actions à l'instar du forum civil pour le changement, les collectifs de ses différentes associations, le syndicat libre, etc... Parler de la société civile c'est aborder ses différentes tendances politiques que le Hirak a unies pour l'aboutissement des réflexions et autres solutions préconisées pour faire sortir le pays de cette crise politique. La société civile a joué un rôle important qu'il convient de mettre en évidence car c'est grâce aux efforts fournis par ses acteurs que le forum a organisé le 15 juin dernier une conférence qui a donné naissance à plusieurs feuilles de route. Parmi ses objectifs, c'est aller à une meilleure organisation qui soit de nature à explorer intelligemment les feuilles de route pour une dynamique plus porteuse. Sur le plan politique, il ne faut pas occulter le fait qu'en dépit de certaines divergences sur les visions d'avenir, c'est grâce aux généreux efforts de la force citoyenne que sont nées plusieurs initiatives porteuses pour le pays. Il fallait aller à un déclic salvateur, à une station de dialogues et de médiations, et c'est la société civile qui a provoqué ce déclic qui a mené à la conférence de la société civile, la conférence pour le pôle des démocrates, la conférence du pôle du changement et ce n'était qu'un parcours logique issu de la cohésion enclenchée par le désir de bien faire de tous les acteurs. Le plus important était le dialogue qui a fait du chemin pour aboutir à la naissance de l'instance visant le retour vers les élections, leur préparation et finalement leur organisation qui font que nous avons aujourd'hui un président légitime malgré le fort taux d'abstention enregistré le jour du scrutin.

Pensez-vous que la société civile sera à l'avenir un acteur, voire un auxiliaire d'un changement politique en Algérie?

Oui, la société civile a été déjà dans le passé non seulement un acteur, mais aussi un auxiliaire du changement politique. Aujourd'hui, dans le forum, nous sommes en train de suivre l'actualité et les réformes constitutionnelles, les réformes juridiques et institutionnelles et nous tendons à faire de la société civile un acteur qui comptera dans les prochaines élections. Pour cela, nous devons trouver des alternatives, surmonter les difficultés et résister aux anciennes pratiques... Maintenant, il faut aller vers une organisation horizontale, qui veut dire adhésion dans les différentes alternatives: syndicale, mouvement associatif, parti politique au choix des citoyens...