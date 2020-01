Cinq passagers ont trouvé la mort et 33 autres ont été blessés lors d’une collision entre un camion et un bus de transport de voyageurs, suivie du renversement du dernier précité, dans la nuit de samedi à hier à M’sila. Selon des sources de la Gendarmeries nationale, citées par l’Agence presse service, le deuxième engin heurté par le bus transportant des voyageurs avant son renversement serait un tracteur. Ce dernier roulait dans un sens inverse, affirme la même source. Un accident mortel qui s’est produit sur l’axe de la Route nationale R8 à proximité de la localité de Aïn El Hadjel. Il était près de 22h30 dans la soirée du samedi dernier, lorsque les équipes de secours de la Protection civile, dépêchées sur le lieu de l’accident mortel, sont intervenues. Elles ont constaté sur place le décès de quatre personnes mortes sur le coup et d’une dizaine d’autres passagers blessés. Quelques heures après l’accident, le bilan s’est alourdit, passant à cinq morts. C’est ce qu’affirme, un bilan provisoire des services de la Protection civile, rendu public hier matin. «Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers l’hôpital de Sidi Aïssa par les secours de la Protection civile», a expliqué le même document.

La Protection civile a fait savoir à travers le même communiqué que six accidents mortels sont survenus durant les dernières 24 heures à travers le territoire national. Neuf victimes et 46 autres personnes au total ont été blessées en une seule journée. La même source a précisé que parmi le lot des victimes mortes sur nos routes, la wilaya de Blida déplore le bilan le plus lourd.

Il est fait état de neuf morts et 46 personnes blessées (y compris les victimes de l’accident de M’sila) recensées dans six accidents de la circulation mortels survenus. 9 victimes en 24 heures, cela revient à au moins trois victimes toutes les 8 heures! Ce qui est plus qu’alarmant. Le nombre effarant des personnes ayant perdu la vie dans des accidents, durant les dernières 24 heures, est également, là pour interpeller les consciences sur les conséquences du non-respect du Code de la route.