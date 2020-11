Le centre commercial de Bab Ezouar situé dans la banlieue Est de la capitale, a été fermé, hier, pour une période de 15 jours. C'est ce qu'annonce un communiqué de la direction du centre. «En raison de la situation sanitaire actuelle, le centre commercial et de loisirs de Bab Ezzouar est fermé pour une durée de 15 jours, depuis hier. Merci pour votre compréhension», a-t-on pu lire dans un message posté sur la page facebook officielle du centre. L'annonce de fermeture intervient après que des images inquiétantes montrant un rassemblement intense de clients qui s'entassaient devant les portes dudit centre commercial, ont fait le «Bad Buzy» sur les réseaux sociaux. Les images montraient clairement que les mesures de protection contre la propagation du Covid-19, notamment la distanciation physique, ont été bafouées par les clients qui se précipitaient pour partir à «la chasse au trésor!». Un vrai bouillon de Covid-19! Une foule nombreuse s'était en effet, rassemblée dès les premières heures de la matinée de vendredi, devant les portes d'accès dudit centre commercial, à l'occasion de la journée «des promotions record» inspirée des États-Unis, communément appelée «le Black Friday». Un événement mondial qui avait, faut-il le noter, joui d'une importante campagne de marketing lancée notamment par les grandes enseignes qui sont installées dans ledit centre.

Les appels de ces derniers, promettant jusqu'à plus de 70% de rabais sur certains de leurs articles, semblaient être plus forts que les alertes à la flambée de l'épidémie, qui ne recule pas en Algérie. Pour s'en laver les mains, la direction dudit centre avait quelques heures auparavant, annoncé, l'annulation de la journée «des promotions record». Pendant ce temps, la wilaya d'Alger était restée «muette.» Au moment où nous mettons sous presse, aucun communiqué n'a été rendu public à ce sujet. Derrière le silence radio des autorités locales, plusieurs questions se posent. Où étaient les membres de la commission de contrôle et de suivi de l'application des mesures de prévention par les commerçants dans le cadre de la lutte contre la pandémie (Covid-19) qui avaient pourtant ordonné, il y a une semaine de faire baisser le rideau des commerces des deux marchés d'El Hamiz et d'El Djorf situé dans la même circonscription administrative de Dar El Beida? Derrière cette question, une autre remonte à la surface. Elle avait été posée par les commerçants d'El Hamiz et d'El Djorf qui se demandaient «pourquoi seuls leurs marchés sont fermés?»

Ce qui s'est passé vendredi met en évidence les failles manifestes dans l'anticipation et la mise en place des actions rapides, qui doivent pourtant être de mise en ces temps de crise. Dans tout ce brouhaha, le wali d'Alger est directement interpellé.

Et pour cause, comme tous les autres walis du pays, il a été instruit par le Premier ministre de prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour stopper la propagation du virus.