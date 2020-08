Le gouvernement dévoile peu à peu les contours de sa stratégie économique. S'il y a un secteur qui semble occuper une place de choix, c'est celui de l'industrie pharmaceutique. En effet, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, semble avoir flairé le bon filon pour diversifier les exportations du pays. Après lui avoir accordé dans un premier temps un ministère délégué, il crée un département ministériel «plein» chargé d'élaborer une stratégie pour la relance d'un secteur «tué» par l'import-import! C'est un enfant du secteur qui est mis à la tête de ce département, en la personne du docteur Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed. D'emblée, il annonce la couleur en affirmant que «l'Algérie ambitionne de couvrir 70% de ses besoins en médicaments à l'horizon 2022». Mais pas seulement! Pour lui, cela peut devenir un segment créateur de richesse pour l'économie nationale. Il a, dans ce sens, entamé des consultations auprès des acteurs du secteur. Ces derniers se sont dit prêts à relever les défis. «Nous disposons des moyens matériels et humains ainsi que des compétences managériales pour relever le défi de l'industrie pharmaceutique», ont-ils soutenu lors de la conférence sur le Plan de relance économique et sociale, tenue récemment à Alger. Mieux encore, ils assurent que cette industrie peut faire entrer des devises pour le pays en visant les marchés africains et arabes. «Cette relance devrait contribuer grandement à la promotion des exportations hors hydrocarbures», ont-ils souligné en insistant sur la facilitation des opérations d'exportation vers l'Afrique et les pays arabes. Même s'ils estiment que les pouvoirs publics ont donné des signes encourageants pour booster cette industrie, ils ont émis une série de recommandations afin d'atteindre les objectifs escomptés. Ces recommandations sont essentiellement axées sur la mise en place d' «un plan d'urgence» qui permettra aux entreprises du secteur pharmaceutique de surmonter les contraintes qui menacent leur pérennité. Ce plan recommande, notamment la levée de toutes les restrictions qui entravent l'opération d'enregistrement des médicaments fabriqués localement afin de réduire la facture d'importation des produits pharmaceutiques. Il s'agit également de réactiver le comité économique fixant les prix des médicaments, indique le communiqué, affirmant que les participants ont également recommandé aux secteurs concernés de désigner des représentants permanents pour se réunir périodiquement en vue de régler tous les dossiers ayant trait au secteur.

Les experts ont également conseillé aux pouvoirs publics de soutenir l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Pour eux, l'agence doit avoir des compétences humaines, mais il faut aussi la doter de moyens matériels afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs d'une manière rapide dans le respect des conditions de santé et de sécurité requises.

Ils ont également exhorté les autorités concernées à rendre opérationnel le comité des médecins experts pour traiter en urgence les dossiers des médicaments en suspens. Enfin, les participants à cet atelier ont sollicité le ministère de l'Energie pour accélérer l'octroi des licences liées à l'acquisition de matières sensibles et de produits chimiques dangereux utilisés dans la production des médicaments, tout en respectant les conditions de sécurité.