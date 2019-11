La couverture médiatique de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain est certainement, l’une des meilleures en comparaison avec les autres rendez-vous électoraux dans le passé. Les plateaux de télévision, les articles de presse et les «Live Facebook » produits par des médias de la presse électronique, écrite ou audiovisuelle, ont ceci d’intéressant est qu’ils ratissent très large et quasiment rien n’échappe aux citoyens. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabhi, était très proche de la réalité lorsqu’il a affirmé à partir de Tindouf où il était en visite de travail que les médias nationaux sont mobilisés pour la réussite de la présidentielle du 12 décembre prochain. Le ministre peut être très satisfait d’une pratique journalistique, à ce jour, en phase avec la charte d’éthique signée par l’ensemble des partenaires de la joute présidentielle. Hassane Rabhi qui n’est certainement pas étranger à ce niveau de mobilisation, faut-il le souligner, remarquable, a résumé cette situation dans l’entame de l’allocution qu’il a prononcée. «La corporation médiatique n’a jamais manqué d’accompagner les choix de l’Algérie et de soutenir les ambitions du peuple, qui s’apprête à une élection décisive, le 12 décembre prochain», a-t-il affirmé à juste titre d’ailleurs.

Soulignant l’espace rédactionnel consacré à l’événement, il a tout de même souligné «la neutralité, l’objectivité et l’équidistance vis-à-vis des cinq candidats». Un traitement équitable qui renvoie à une intention clairement exprimée de laisser les médias en dehors de la lutte pour le pouvoir. Rabhi qui était à Tindouf pour inaugurer le centre de la télévision algérienne, a noté que «la station de télévision de Tindouf, qui vient d’être lancée au moment où notre pays s’apprête à amorcer une nouvelle ère démocratique, contribuera incontestablement à l’animation de la scène nationale et locale, et à la valorisation du patrimoine civilisationnel et culturel de la région et son rayonnement régional». Un clin d’œil à l’importance de la presse régionale pour façonner l’opinion locale au service de l’intérêt de tout le pays. En raison de sa casquette de porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication s’est également longuement exprimé sur les potentialités de la wilaya de Tindouf, notamment depuis l’ouverture du poste frontière avec la Mauritanie où, souligne-t-il, plus de 130 opérations d’exportation y ont été effectuées depuis le début de l’année, contre moins de 90 pour toute l’année 2018. Rattrapé par son autre casquette de responsable de la Communication, le ministre a encore été interpellé, hier encore, sur la question du traitement médiatique du processus électoral en cours. Il relèvera dans sa réponse que «les textes la concernant ont été définis par l’autorité qui en a la charge, selon des conditions connues de tous», avant de souligner que «les médias qui ont eu l’honneur de recevoir les candidats, et même le président de l’Anie, se conforment jusque-là dans leurs démarches aux critères arrêtés de transparence et de démocratie». Une observation qui vaut «un bon point» à l’adresse des médias nationaux. Il reste que la campagne qui bouclera demain sa première semaine est loin de son épilogue. Si jusque-là tout le monde accomplit sa part du contrat, il n’est pas dit forcément que la situation sera tout le temps aussi bien. Le ministre de la Communication en a sans doute conscience et la vigilance dont fait preuve l’Arav en ce qui concerne les médias lourds se doit d’être de tous les instants.

Notons enfin, qu’au terme de cette tournée de travail de deux jours dans la wilaya de Tindouf, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, visitera une exploitation agricole privée au périmètre de Oued Mehya, où il est prévu une action symbolique de plantation d’arbustes d’arganier, une espèce sylvicole répandue dans la région.