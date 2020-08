Les éléments de la brigade de recherches et d'investigations, relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Annaba, ont mis fin, hier, à l'activité illicite de deux trafiquants de corail, apprend-on de source sécuritaire. Exploitant des informations sur l'activité des deux trafiquants, les éléments de la BRI, ont actionné un dispositif d'investigation sans faille, aboutissant à l'arrestation des deux prévenus, a expliqué la même source. Celle-ci a précisé que, les deux mis en cause dans ce trafic transfrontalier, ont été arrêtés à bord d'un véhicule touristique. Le contrôle identitaire des deux passagers et celui du véhicule, se sont soldés par la découverte de 18 kilogrammes de corail royal, d'une valeur estimée à 40 millions de DA. Il a également été saisi, deux lampes-torches marines, a ajouté la même source. Selon certaines informations rapportées par notre source, les deux individus, seraient certainement des braconniers et contrebandiers en même temps, en raison des lampes-torches découvertes, dans la voiture. Ils procédaient sans doute à l'extraction et sa commercialisation, par eux-mêmes, via les frontières algéro-tunisiennes. Soumis aux mesures judiciaires d'usage, les deux hommes âgés de 21 et 41 ans, ont été placés en garde à vue, et seront déférés aujourd'hui, par-devant, les instances juridiques près le tribunal de Annaba. Le juge d'instruction décidera, dès lors, des mesures juridiques adéquates à leur encontre. Le braconnage et la contrebande du corail, étant deux actes criminels, passibles d'emprisonnement, les deux prévenus, seront certainement placés sous mandat de dépôt, en attendant leur jugement. Les animateurs de ce trafic international, ont profité de la baisse de vigilance, notamment au niveau des plages rocheuses du relief maritime de la wilaya de Annaba, pour s'adonner au braconnage du corail. Ce polype précieux est une source de richesse pour les contrebandiers algériens et tunisiens, qui alimentent le marché européen, via l'Italie, moyennant de fortes sommes d'argent. Objet de contrebande, l'excellente qualité du corail algérien, anime des réseaux de contrebandiers internationaux. À commencer par l'Algérie où, la mise à mort des récifs coralliens par des braconniers algériens, travaillant le plus souvent au sein de réseaux de contrebande algériens. Ces derniers opèrent des transactions de vente illicite, aux frontières entre l'Algérie et la Tunisie, dont des contrebandiers tunisiens, se chargent de son acheminement, vers la Tunisie où, des Italiens spécialisés l'achètent au prix fort afin de l'exporter vers leur pays. Le corail algérien va atterrir au bout d'un périple d'actions de contrebande, chez les joailliers de l'Europe et même au-delà. Car, si en Algérie, le corail est apprécié seulement en joaillerie, en Europe il est utilisé en médecine et dans bien d'autres domaines. Ce qui explique l'acharnement des braconniers sur ce produit de haute qualité. En effet, après des mois d'accalmie, les braconniers ont repris le massacre des récifs coralliens des côtes de Annaba. Une reprise intervenant au lendemain de la réouverture des plages devant les vacanciers. Car convient-il de le noter, le braconnage a été revu à la baisse en raison de la situation sanitaire, dont l'impact a été la fermeture des plages et le déploiement d'un dispositif sécuritaire, pour les surveiller. Situation ne pouvant permettre aux braconniers de s'adonner à cette activité illicite. Aussitôt le confinement levé et la baignade autorisée, les «corailleurs» ont aussitôt jeté leur dévolu sur la grande bleue, pour dégarnir les fonds marins. Ainsi, puisant sans relâche dans les récifs coralliens de la façade maritime Est du pays, à Annaba et El Tarf, notamment. Les plages de ces deux wilayas côtières sont devenues la plaque tournante du braconnage du corail. Effectivement, de la Messida jusqu'au cap Rosa en passant par la plage d'El Kala, dans la wilaya d'El Tarf, et de Sidi Salem jusqu'au cap de Garde dans la wilaya de Annaba, le phénomène du braconnage ne cesse de prendre de l'ampleur. Situation inquiétante au vu des préjudices et enjeux économiques environnementaux, occasionnés tant au Trésor public qu'à la flore maritime.