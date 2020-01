Une commission mixte composée d’éléments de la Gendarmerie nationale, des forestiers et de membres de la Fédération de chasse de la wilaya de Tizi Ouzou a procédé à la saisie d’animaux protégés lors d’une descente chez un vendeur illégal de ces espèces protégées par les lois en vigueur. Ce vendeur récidiviste qui a été averti à plusieurs reprises risque de lourdes peines, telles que prévues dans la loi 06-14 du novembre 2006 et doit de ce fait répondre de ses actes devant les juridictions compétentes.

Cette saisie d’animaux indique si besoin que malgré les efforts consentis par plusieurs partenaires, le braconnage se poursuit encore dans nos forêts et nos massifs. Des espèces animales protégées sont en danger permanent à cause de ce phénomène. Cette nouvelle descente chez un restaurateur de la localité de Yakouren a permis la saisie d’un singe magot, une perdrix et un aigle destinés à la vente sans autorisation.

Pourtant, depuis quelques années, la fédération des chasseurs de la wilaya de Tizi Ouzou n’a pas cessé de participer activement au côté des services concernés par la protection de la faune locale sur le terrain et avec ces propositions. Pour ce faire, cette dernière s’organise en association de chasseurs pour prodiguer des formations à ces derniers.

De nombreux stages et formations ont déjà eu lieu à travers les communes afin de doter les chasseurs de permis. Jusqu’à présent, la fédération de chasse qui est un élément important dans la lutte contre le braconnage s’est dotée d’une soixantaine d’associations à travers les communes.

En fait, malgré le rétrécissement des espaces favorables au braconnage induit par la lutte sans merci contre le phénomène, il n’en demeure pas moins que les conditions de son existence restent encore en vigueur. Jusqu’à présent, l’activité de la chasse reste suspendue pour des raisons sécuritaires. La décision d’interdire la profession de chasseur a été rendue effective durant la décennie noire. L’insécurité qui régnait a donc contraint les pouvoirs publics à interdire la chasse. Mais, estiment les responsables de la fédération des chasseurs, les conditions actuelles ne sont pas similaires et l’autorisation de la chasse ne sera que bénéfique pour la faune et surtout la protection des espèces protégées.

La réglementation de l’activité participera sans nul doute aux efforts de lutte contre le phénomène du braconnage. C’est pourquoi, les chasseurs, bien formés et maîtrisant leur domaine, appellent les services concernés à se pencher sur ce problème. L’annulation de l’application de la loi interdisant la chasse est une nécessité parce qu’estiment-ils, c’est l’unique moyen de mettre fin au braconnage.

Par ailleurs, il est à noter que la chasse est actuellement interdite sur tout le territoire national. Les services de sécurité n’autorisent que les battues administratives destinées à réguler les espèces nocives telles que le sanglier et les animaux sauvages susceptibles de transmettre des maladies. Pour les chasseurs, leur métier peut générer des postes d’emploi et peut parfaitement participer à l’activité touristique en proposant des menus aux touristes dans la plus stricte réglementation.