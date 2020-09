Le bras de fer, qui oppose, depuis au moins trois mois, les exploitants du commerce de production, distribution et vente de boissons alcoolisées, se poursuit, en se durcissant. Hier, accompagnés de leurs employés, ces opérateurs sont descendus dans la rue pour la troisième fois de suite pour exiger qu'on les autorise à reprendre du service, à l'instar des autres commerces.

Hier, ils étaient particulièrement remontés. Ils ne comprennent pas la politique du «deux poids, deux mesures» appliquée par les autorités. Selon eux, «les autorités ont fermé toutes les portes. Le blocage de l'activité se situe au niveau de la wilaya». «La directive du 4 juin, relative à la reprise des activités de distribution des boissons et des glaces, était claire», indique un des commerçants frondeurs sous-entendant le refus indirect de son application par la wilaya. La contradiction dans la démarche de la wilaya qui applique par contre la deuxième directive concernant l'ouverture des cafés et des restaurants, y compris celles qui servent les boissons alcoolisées.

«La Covid-19 n'est plus dan l'air. Il est dans les poches», ironise Mourad Bourouba, un employé du secteur, qui se plaint, à l'instar de ces collègues travaillant dans le secteur, d'un chômage forcé qui dure depuis sept mois. «Nous nous sommes endettés chez le boucher, les commerçants, l'ADE et la SDE car nous sommes sans salaires depuis 7 mois», ajoute-t-il, s'interrogeant lui aussi «sur le refus du wali de les recevoir» et «son mutisme à l'égard de leurs complaintes».

Nous sommes contraints de recourir à la fermeture des routes et c'est l'administration à travers ses promesses non tenues et son mutisme qui nous oblige à agir de la sorte», soutient un grossiste de boissons alcoolisées, soulignant que «Béjaïa est la seule wilaya dont le siège est pratiquement fermé tous les jours et que les manifestations sont quasi quotidiennes». «Cela veut dire que l'administration est incompétente et n'est pas à l'écoute du citoyen et pousse au pourrissement», renchérit un autre, non sans se demander comment «les usines continuent à fabriquer les produits alors que les distributeurs et les vendeurs de ces produits sont frappés d'interdiction». Une «contradiction» qui illustre parfaitement «l'approximation adoptée comme mode de gestion dans notre wilaya», s'insurge un autre qui dénonce «la privation de travail de milliers de personnes et leurs familles, réduites à quémander un bout de pain».

Visiblement très remontés, les exploitants de production, distribution et vente de boissons alcoolisées de Béjaïa ne jurent que par le maintien de la pression jusqu'à l'obtention du droit à la reprise de leurs activités légales et dénoncent «l'encouragement indirect du marché noir, qui ouvre droit à des dérives incommensurables tant sur le plan économique que sanitaire».

«Le wali doit savoir que l'alcool coule toujours à flots à Béjaïa. Et par son silence à notre revendication de réouverture, les boissons alcoolisées sont écoulées même par des mineurs et consommées aux abords des routes, dans les jardins publics et les forêts», martèle ce propriétaire d'un point de vente dans la ville de Béjaïa.

Il y a lieu de rappeler que les commerçants frondeurs ont usé de toutes les voies pacifiques (correspondances, entrevues avec les autorités, sit-in devant la wilaya), en vain.

Il est utile de préciser que les boissons alcoolisées sont écoulées légalement dans 22 hôtels, 128 points de vente et 88 bars et restaurants. Cette filière emploie plus de 1 500 personnes, sans compter les emplois indirects, dont notamment les livreurs, le personnel de sécurité et de ménage.

Bref, hier, la Route nationale N°9, reliant Béjaïa à l'Est du pays, est restée fermée à la circulation toute la journée au niveau du lieudit Afallou, commune de Tichy. Encore une fois, personne n'est venu au secours des usagers, qui ont subi d'énormes désagréments comme lors des cinq fermetures, de Routes nationales enregistrées à Béjaïa ces derniers jours. Dimanche dernier à Aokas, jeudi dernier à Kherrata hier (27/09), à Tichy pour la RN 09 et mercredi dernier (23/09) à Remila pour la RN 26 et enfin avant-hier à I3zouguène, commune de Béjaïa, sur la RN 24. On s'interroge franchement sur cette indifférence des autorités par rapport à ce fléau, devenu une habitude, qui n'émeut personne.