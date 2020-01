Pour la troisième semaine de la 2e phase du mouvement de protestation de la Coordination nationale des enseignants du primaire, la grève cyclique se poursuit et rien ne semble la détourner de son objectif. En effet, depuis hier, et jusqu à demain, les enseignants du palier primaire, organisent un débrayage à travers le territoire national. D’ailleurs, comme chaque lundi, les grévistes ont coordonné à travers le pays des sit-in devant les directions de l’éducation de chaque wilaya. Avec une mobilisation partielle du corps enseignant du primaire du pays, Alger n’est pas en reste. Ainsi, des rassemblements ont été organisés devant les trois directions de la capitale ( Ouest, Centre, et Est). Sur place , les contestataires ont réitéré les principales revendications soulevées par la Coordination, assurant que « le mouvement se poursuivra jusqu’à l’aboutissement de l’ensemble de leurs revendications ». Pour rappel, depuis le 6 octobre, les enseignants du primaire observent des grèves cycliques et revendiquent, notamment, la baisse du volume horaire, le reclassement à l’échelle 13 de la Fonction publique et la révision des programmes scolaires. Cela dit, le ministère de l’Education nationale a indiqué dimanche, que le statut particulier des travailleurs de l’Éducation entrera en vigueur au plus tard le 31 mars prochain. En effet, Mohamed Ouadjaout a affirmé qu’une «commission spéciale a été mise en place pour préparer les décisions ministérielles qui définissent clairement les missions de chaque grade de l’Education nationale, à condition que cela soit accompli dans les délais requis», indiquant, en outre, que le classification à l’échelle de la Fonction publique sera revue à la hausse, pour les travailleurs de ce secteur. «L’enseignant-assistant sera promu au grade d’enseignant du primaire, et la catégorie passera de 7 à 10, les enseignants du primaire et les enseignants principaux du primaire seront de la catégorie 11 à 12 et de 12 à 13,respectivement» a fait savoir le ministre. Pour l’instant, la Coordination n’a pas commenté cette annonce.

Par ailleurs, selon plusieurs sources médiatiques, l’Association nationale des parents d’élèves a décidé de sortir de son silence et d’intervenir, en tentant d’être le médiateur dans le bras de fer qui oppose le ministère de l’Education nationale à ladite Coordination. Ainsi, Khaled Ahmed, président de l’Association nationale des parents d’élèves affirme que seule la «médiation» peut aider à une sortie de crise, avec moins de dommages pour les élèves des enseignants grévistes.