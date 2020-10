Quelle sera donc cette Algérie rêvée? Comment parvenir à ce monde accordé dont parle Mouloud Mammeri? Comment se réconcilier avec son histoire, ses valeurs, sa culture, son destin? D'où cette obsession de la quête des origines comme l'enfant adopté qui recherche sa mère biologique. Cette quête est obsessionnelle, une quête de «virginité» afin de retrouver les liens du sang. Le sang, c'est la filiation biologique, La terre et le sang (roman de Feraoun) puis le mot sang est associé à la virginité et aux liens biologiques.

Nedjma, personnage réel ou mythique?

Dans Le coeur entre les dents, Benamar Médiène nous parle de Nedjma: «Nedjma... Nedjma c'est la constellation dans laquelle on retrouve Yacine, on retrouve la femme, on retrouve l'écriture et on retrouve l'Algérie de tous les temps... Nedjma va accéder ainsi à des espaces de plus en plus grands; comme l'étoile, elle va habiter tout l'univers... Nedjma va aussi constamment habiter Yacine jusqu'à son dernier souffle.»

Ainsi, par son prénom et le titre éponyme, elle investit l'espace cosmique et toute la pensée et l'oeuvre de Kateb Yacine. C'est un personnage réel qui a existé puisque lors du décès de Mustapha Kateb, elle était présente et même a décliné son nom, Zoulikha.

Le vieux bandit

Nedjma est omniprésente dans l'oeuvre. C'est la métaphore de l'Algérie. En tant que femme réelle, elle est l'objet de toutes les convoitises. Elle est au centre des préoccupations des jeunes gens. Elle est attraction, désir. Elle est sûre de son pouvoir, mais «c'est une femme perpétuellement en fuite» (page 67). Elle est, elle n'est pas, toujours insaisissable: «Puisqu'ils m'aiment, je les garde dans ma prison; à la longue, c'est la prisonnière qui décide.» Elle est présentée comme «la femme aux cheveux roux»; elle exerce sur les jeunes gens une véritable fascination par sa sensualité.

«Nedjma nue dans sa robe; la robe est un surcroît de nudité... C'est la chair en barre.»

L'écrivain raconte que le jour où il vit Nedjma, «il ne put se défendre d'un choc au coeur». La première rencontre a lieu dans une clinique de Constantine. Parlant de l'inconnue, Rachid, sous le charme, écrit: «Je n'avais jamais vu pareille femme à Constantine, aussi élégante, aussi sauvage en son incroyable maintien de gazelle... Une prestigieuse femme» (page 106). Qui est-elle? «Le vieux bandit

Si Mokhtar me la présente entre deux portes: une fille d'une famille qui est aussi la tienne.»

Un mystère plane sur son identité, mais sa séduction est évidente et perturbe Rachid et les autres jeunes gens. Elle est surnommée l'étrangère... simplement sultane. Elle crée autour d'elle «une atmosphère envoûtante, ce qui augmente le mystère avec sa chevelure nouée de soie propre» formant «un halo ruisselant... et la chimère se met à me sourire dans sa somptuosité inconnue».

Mais, hélas, Si Mokhtar lui apprend qu'elle est mariée récemment et prétend ne pas connaître son nom et précise, et cela accentue le mystère: «Tu as rêvé, reste tranquille. Si tu la retrouvais, tu serais bafoué, berné, trahi... Reste tranquille.» Cette mise en garde permet de deviner une partie du secret que suggère Si Mokhtar.

Ainsi, Nedjma est une femme bien réelle, mais autour d'elle plane le secret de sa naissance. Elle est l'objet de désir, de fantasmes de la part des jeunes gens. Mais au-delà, son rôle est néfaste: «Nedjma est notre perte, la mauvaise étoile de notre clan.» Elle est le produit, par sa naissance de la fragmentation des structures tribales provoquée par le colonialisme.

C'est un personnage ambivalent. Elle représente un danger et les nombreuses métaphores brouillent la nomination. Nedjma est une métaphore de l'Algérie, elle introduit une rupture dans la généalogie par le mystère qui plane sur sa naissance. On ne sait pas qui est son géniteur, d'où l'absence de nomination. Dans les stratégies de domination, le dominant porte atteinte à la filiation et ainsi empêche le colonisé de se construire. Or, on sait que «le sujet se construit dans l'histoire et par l'histoire».

L'exemple de Taos Amrouche

L'effacement de la culture et de l'histoire induit une interruption généalogique. La nomination est importante et permet au sujet de se situer dans une ascendance et une descendance. Rappelons l'exemple de Taos Amrouche qui récupère son vrai prénom. Cette réappropriation lui permettra d'affirmer une existence et une unité à part entière. Dans le roman de Malek Ouary La robe kabyle de Baya, le personnage principal, en prison, décline son identité par les prénoms de ses ancêtres.

Rappelons ces sigles de triste mémoire:

SNP = Sans Nom Patronymique.

IMANN = Indigène Musulman Algérien Non Naturalisé.

Pour Mouhoub Amrouche, «nul n'existe quand il ne porte pas un nom». Des études psychanalytiques tentent une explication pour comprendre les causes et les conséquences des traumatismes dus à la colonisation, notamment la difficulté à se retrouver comme entité à part entière dans ce «brouillage mémoriel».

Dans l'oeuvre monumentale de Kateb Yacine, Rachid veut savoir qui est son géniteur. Or, seul Si Mokhtar connaît la vérité. Il se veut protecteur de Rachid, mais c'est un «faux père». Rachid ne le lâche pas tant son désir de savoir est fort.

Des allusions, des bribes de conversations lui permettent de reconstruire le puzzle. Ce n'est que lors d'un prétendu voyage à La Mecque qu'il lui dévoilera sa véritable identité. Cette quête du père est essentielle pour l'équilibre du jeune homme. Pourtant, Si Mokhtar est un personnage peu recommandable par son immoralité, sa vie de débauche, incapable d'assumer ses responsabilités. Pour éviter le scandale, il préfère se taire, sachant que Kamal et Nedjma mariés sont frère et soeur.

On suppose que c'est lui l'assassin du père de Rachid. C'est l'image accablante du père indigne capable de toutes les turpitudes. Les étiquettes dévalorisantes sont nombreuses: vieux diable, vieux bouffon, vieux coquin, vieux bandit, gredin. Ceci, pour l'image négative. Pourtant, il jouera un rôle positif auprès de Rachid comme éveilleur de conscience. Il tentera de se racheter en enlevant Nedjma pour la réintégrer dans sa tribu d'origine. Il met en garde Rachid et tente de le protéger d'une relation incestueuse avec Nedjma. A plusieurs reprises, Si Mokhtar prévient:

«Rachid, c'est à toi que je songe... Jamais tu ne l'épouseras.» L'interdiction est répétée trois fois comme une répudiation.

Premiére étape

La stratégie coloniale met en oeuvre de nombreux moyens pour légitimer la conquête. C'est au nom de la Civilisation que le colonisateur justifie la nécessité de venir au secours des barbares que nous étions: se positionner en supérieur pour mieux asseoir l'autorité coloniale.

Après la première étape de la conquête territoriale, le colonisateur se fait un devoir d'intervenir au nom de la sacro-sainte civilisation (phrase de Jules Ferry). Puis le colonialisme va porter atteinte à la culture, à la langue et à l'histoire pour déstructurer le peuple algérien et développer en lui un sentiment d'infériorité, pour l'aliéner et lui faire perdre tous ses repères symboliques.

Les Algériens sont dépossédés de leurs plus belles terres et se replient vers les montagnes.

Tout acte de résistance est sanctionné par de terribles représailles. Le 8 avril 1871, pour avoir organisé la résistance de Cheikh Ahadad, dans la tribu des Ath Yenni, dans mon village d'origine, le gouverneur général civil de l'Algérie, dans un arrêté du 16 juillet 1871 a mis sous séquestre les biens meubles et immeubles de 973 indigènes appartenant à 114 villages de Fort National. Dans l'article n°1, sont listées les familles concernées par la dépossession (article d'exécution du présent arrêté fait à Bône le 5 avril 1872).

Pour le 140ème anniversaire de l'insurrection dirigée par Cheikh Ahadad, une stèle a été érigée avec la liste de tous ceux qui se sont sacrifiés, qui ont combattu pour une cause juste. Tous ces renseignements ont été fournis par un natif de Taourirt Mimoun, Abib Lounas.

Mohamed Dib a dit Toute velléité de contestation est réprimée: massacres, tortures, enfumades, un projet génocidaire. Le colon fait de l'Algérie une colonie de peuplement: Siciliens, Maltais, Espagnols, Majorquais investissent pour un franc symbolique les plus belles terres. Le colon va encore plus loin: il porte atteinte aux noms patronymiques, brouillant ainsi la généalogie. Nous avons été affublés de noms fantaisistes sans lien avec les ancêtres.

Ces ruptures portent atteinte aux structures profondes de la tribu et à la cohésion du groupe. Ce brouillage des pistes renforce l'influence coloniale de destruction. Atteinte à la toponymie remplaçant par des noms français l'appellation des rues, détruisant traces et repères. L'Algérie devant se situer au commencement et l'Algérien devenant le fils de personne selon l'expression de Mohammed Dib.

Un vide symbolique crée le désarroi, le mal être. Frantz Fanon en tant que psychiatre visionnaire a vu venir les dérives de l'indépendance et de la révolution détournée, notamment les luttes fratricides entre les fils destitués de leurs pères, donc d'ascendance et de descendance, et devenus des bâtards.

Kateb Yacine remonte loin dans l'histoire avec Jugurtha. Jugurtha est un enfant naturel, mais aussi «un héros fratricide.» Adopté par Micipsa son oncle, il devient un candidat potentiel au trône, un candidat légitime au même titre que ses deux frères plus jeunes.

La violence est inévitable car les deux frères rappellent constamment à Jugurtha son illégitimité: Jugurtha se débarrasse de ses deux frères pour accéder au pouvoir absolu. Ses grands faits d'arme, son engagement «atténueront» le crime.

L'Histoire proche et lointaine est jalonnée de meurtres fratricides.

Dans Les damnés de la terre, Frantz Fanon dénonce les séquelles. Ayant recouvré la liberté, mais marqué profondément par le discours colonial, l'Algérien est devenu autre. Il faudra beaucoup de temps et une réelle prise de conscience pour se retrouver et exister. Devenu libre, paradoxalement, le décolonisé développe une agressivité contre les siens. Pourtant, «l'indépendance a certes apporté aux colonisés la réparation morale et consacré leur dignité, mais ils n'ont pas eu le temps d'élaborer une société, de construire et d'affirmer des valeurs»... «C'est la période où les nègres se bouffent entre eux et une étonnante criminalité nord-africaine se développe et la décolonisation laisse deviner à travers ses pores des boulets rouges, des couteaux sanglants.» Frantz Fanon.





Djoher Amhis Ouksel