L'humanité commence à voir la lumière au bout du tunnel. Les perspectives d'une sortie de cette crise sanitaire sont bel et bien réelles. L'espoir est de retour même si la fin de ce cauchemar n'est pas pour demain. Mais les avancées scientifiques enregistrées dans cette guerre contre cet ennemi invisible laissent croire à des jours meilleurs. Car, ce qui paraissait hypothétique il y a un mois, à savoir un vaccin contre le coronavirus, devient de plus en plus réel. Hier, le laboratoire américain, Moderna, a déposé, officiellement, une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence pour un candidat vaccin contre le Covid-19. Il est le second laboratoire à avoir franchi cette fatidique étape, dernière avant sa commercialisation. Le 20 novembre dernier, Pifzer et BioNTech avaient fait de même. Deux vaccins qui sont sur le point d'être commercialisés! Qui aurait pu imaginer cela, il y a encore, quelques semaines? Mieux encore, Moderna présente de nouveaux résultats préliminaires encourageants pour son traitement à base d'ARN messager. Selon les derniers résultats, issu de son essai clinique de phase III réalisée auprès de 30.000 volontaires, son candidat vaccin serait efficace à 94,1% contre la maladie. C'est légèrement moins que les 94,5% annoncés précédemment. Le mrna-1273 - c'est son nom -, serait, par ailleurs, efficace à 100% contre les formes graves de Covid-19. Les bonnes nouvelles s'enchaînent donc sur le front de la recherche d'un «antidote» contre le Covid-19. Car, sur plus de 169 projets lancés, une douzaine sont actuellement en phase finale des essais, c'est-à-dire la III. Et jusque-là, aucun dysfonctionnement grave n'a été signalé puisque ces projets n'ont pas été stoppés. Il faut ajouter le fait que la majorité de ceux qui sont en phase finale des essais a présenté des résultats très très encourageants. À l'image du vaccin russe Spoutnik V que ses concepteurs ont annoncé efficaces à 95%. Le Britannique AstraZeneca, lui, parle de 70% d'efficacité de son vaccin à deux doses. Le vaccin chinois «CoronaVac» a, lui, même commencé à être utilisé dans son pays d'origine. Il fait l'objet d'une campagne de vaccination de masse dans le Zhejiang, la province de l'Est ayant reçu une autorisation d'«utilisation d'urgence». Une province chinoise est l'équivalent en matière de population à un pays comme l'Algérie. Pour dire que son utilisation sera à grande échelle. Des campagnes du même genre devraient être lancées incessamment dans d'autres pays. Le «CoronaVac» semble efficace et présenterait peu d'effets indésirables. Selon une étude préliminaire publiée mardi 17 novembre 2020 dans la prestigieuse revue The Lancet, ce vaccin «est sûr et déclenche bien une réponse immunitaire chez les patients en bonne santé». Le cauchemar d'un «remake» du scénario des recherches d'un vaccin contre le HIV semble de plus en plus improbable. Il se pourrait même qu'un traitement contre le coronavirus voie le jour très prochainement. Cela devrait permettre de mieux prendre en charge les milliers de malades, contaminés de façon journalière. «1.500 essais cliniques sont conduits à travers le monde pour trouver des thérapeutiques efficaces», souligne l'Institut français de la santé et de la recherche médicale. «Aucun traitement n'existe officiellement à ce jour», rappelle la même source. Néanmoins, la Suisse vient d'autoriser un médicament américain, censé être efficace contre la corona. L'autorité sanitaire helvétique Swissmedic a accordé au laboratoire US, Gilead, une autorisation à durée limitée pour son médicament Veklury (remdesivir). «Veklury inhibe la réplication du virus SARS-CoV-2 à l'origine de la maladie du Covid-19», a expliqué Gilead dans un communiqué. «Cette décision est basée sur trois essais cliniques ayant démontré que les patients traités avec ce médicament avaient bénéficié d'un raccourcissement de cinq jours de la durée de rétablissement, soit 10 jours sous Veklury contre 15 jours pour les patients sous placebo», a précisé le même laboratoire. Cette démarche est une nouvelle étape dans cette guerre contre le virus. S'il s'avère effectivement efficace, il diminuera considérablement le nombre de morts et les formes graves de la maladie. Ce sera un pas de plus vers la victoire contre cette pandémie qui a ravagé le monde, depuis plus d'une année. Un scientifique russe prédit même la fin de cette pandémie pour les prochains mois. «La pandémie de Covid-19 prendra fin en 2021», a affirmé Rinat Maksioutov, directeur général du centre scientifique Vektor. «Le virus persistera, mais la pandémie disparaîtra en 2021, j'en suis certain», a-t-il ajouté dans une interview accordée au festival en ligne Science Bar Hopping. Espérons donc que les prédictions de ce scientifique soient exactes: l'an prochain, le Covid-19 se soignera comme une banale grippe...