Le bureau de la deuxième chambre du Parlement tient, aujourd'hui, sa réunion préparatoire à l'élection de son nouveau président. Plus d'une année après la démission de Abdelkader Bensalah, appelé à l'époque à devenir chef de l'État par intérim, suite à la démission du président Abdelaziz Boputeflika sous la pression du soulèvement populaire du 22 février 2019, le poste de deuxième personnage de l'Etat n'a pas été pourvu. Alors que dans le règlement intérieur de cette institution législative, l'élection d'un nouveau président du Sénat est prévu dans un délai de 15 jours, à partir de la déclaration de vacance.

À cet effet, le bureau du Conseil de la nation se réunit aujourd'hui. Contacté hier, le président par intérim du Sénat a confirmé, hier, la tenue de cette réunion, sans toutefois préciser son ordre du jour. Programmer une séance plénière pour élire un nouveau président de la chambre haute du Parlement est le point principal à l'ordre du jour de cette réunion, qui sera élargie aux présidents des groupes de sénateurs et aux questeurs, d'après une source parlementaire. Cette réunion intervient deux jours après l'annonce par le chef de l'Etat, de la dissolution de la chambre basse du Parlement et de l'organisation de législatives anticipées.

La démission effective d'Abdelkader Bensalah de la présidence de la chambre haute du Parlement, est intervenue le 29 décembre 2019.

La vacance du poste a permis à Salah Goudjil, doyen des sénateurs, âgé de 89 ans, d'occuper le poste de deuxième personnage de l'Etat, en assurant l'intérim de la présidence du Conseil de la nation.

Le dernier renouvellement de la chambre haute a eu lieu le 29 décembre 2018.

Le prochain devrait avoir lieu le 31 décembre de l'année en cours. Créé en vertu de la révision constitutionnelle de novembre 1996, le Conseil de la nation a été installé officiellement en janvier 1998. Il est composé de 144 sénateurs dont 48 sont nommés par le chef de l'Etat et 96 autres membres sont élus au suffrage universel indirect. Pour rappel, l'article 7 du règlement intérieur dudit Conseil, stipule qu'en cas de vacance de sa présidence par suite de démission, (...), il est procédé à l'élection de son président (...)dans un délai maximum de 15 jours à dater de la déclaration de vacance.

Le cas de vacances est communiqué par le comité de coordination et est confirmé par une motion adoptée aux ¾ des membres du Conseil de la nation. Dans ce cas, l'opération de l'élection est dirigée par le doyen des vice-présidents, assisté des deux plus jeunes membres, non candidats...