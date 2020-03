S’il est en train de couler les économies du monde, le coronavirus fait aussi des heureux ! En Algérie, c’est même « le business » du moment ! En effet, la vente des produits de protection contre le Covid-19 est à la mode en ce moment. Bureaux de tabac, épiceries, librairies et même magasins de fruits et légumes se sont mis à vendre des masques, solutions hydroalcooliques. Vous direz que c’est une bonne chose qui permet d’avoir ce type de produits disponibles et à la portée de tout le monde. Oui, sauf qu’il y a un petit hic : les prix ont décuplé par rapport aux tarifs habituels.

Flambée des prix

Au même rythme que l’épidémie, les prix sont montés crescendo, passant du double au triple. Et ce n’est pas encore fini ! À l’exemple de ce magasin de cosmétiques à Dély Brahim où nous avions acheté, la semaine dernière, une petite bouteille de gel hydroalcoolique à 100 DA, (tarif normal entre 90 et 130 dinars, selon la marque, Ndlr). Nous y sommes repassés, hier. Surprise ! Le même produit est affiché à

250 DA. On « ose » demander des explications, le détaillant jure que cela vient des grossistes. « Mes anciens stocks ont été écoulés, j’ai dû en racheter, mais le tarif différait complètement du prix habituel. J’ai eu la même réaction que vous », souligne-t-il. « Je n’ai absolument pas changé ma marge habituelle. Je trouve vraiment inconscient de faire de l’argent sur la détresse des gens », ajoute-t-il d’un air convaincant. Dit-il la vérité ? Ça c’est autre chose. En tout cas, nous nous sommes rendus dans d’autres commerces de la capitale. Les prix de ces produits diffèrent d’un quartier à un autre, selon l’endroit, le commerçant et la …concurrence.

À l’exemple de ce magasin du côté de Sidi Yahia qui vend les gels qui coûtaient 100 DA à 350 DA (même produit, même marque). Lui refuse de donner des explications en lançant avec une grande arrogance : « C’est le prix. » Si les gels alcooliques ont flambé, les masques chirurgicaux se sont envolés… Ils sont portés disparus depuis que le premier cas de coronavirus est apparu en Algérie. « On n’en trouve même plus pour travailler », dénoncent les professionnels de la santé. « Et quand on a la chance d’en trouver, ils sont hors de prix », soutiennent-ils. Ils donnent l’exemple des masques chirurgicaux simples (appelés bavettes) qui coûtaient entre 20 et 30 DA l’unité, ils sont désormais vendus entre 60 et 90 DA l’unité. Que dire alors des masques de plus haute gamme, dit FFP (avec filtre). Leurs prix se situaient entre 50 et 80 DA. Ils sont désormais vendus entre 250 et voire 350 DA. « On dit même que dans certains endroits, ils ont été cédés à 600 DA », avoue un vendeur de produits parapharmaceutiques. Il soutient que les raisons de cette augmentation sont dues à une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, à savoir qu’avec ce masque on a 0% de chance d’attraper le coronavirus. « Ils sont certes, efficaces mais le risque zéro n’existe pas», précise notre ami en nous invitant à aller faire un tour sur la Toile, dans les pages et sites de vente, pour voir le commerce qui tourne autour de la peur.

Un plafonnement des prix est nécessaire

On décide d’y jeter un petit coup d’œil. On n’en croit pas nos yeux ! On a l’impression d’assister à la vente de pétards à la veille du Mawlid Ennabaoui. Des jeunes et moins jeunes qui n’ont rien à voir avec le commerce de ce type de produits s’y sont reconvertis ! Ils les vendent en gros ! On assiste même à des enchères avec la fameuse « en privé » ( a négocié en privé).

La « cabas connexion » est également au rendez-vous. Des petits malins ont ramené de l’étranger des masques lavables avec de jolis motifs. Ils proposent même de vous les personnaliser. Cela vous coûtera entre 800 et 1200 DA. Il oublie, toutefois, de préciser que ce genre de masques est rechargeable. Des recharges presque introuvables pour le moment. Néanmoins, le plus grand danger vient des escrocs qui proposent des produits miracles contre ce virus. On est ainsi tombé sur des miels contre le Covid-19, des mélanges d’huiles inconnues et même des savons « bénis » par un « raki », qui vous protégent à 100 % contre la maladie.

Croyez-le ou non, beaucoup tombent dans le panneau. Les commentaires sont nom-breux, les citoyens paniqués y passent leurs commandes. On est donc face à un business florissant qui frôle l’escroquerie. Cela nous rappelle amèrement l’épisode du choléra à l’été 2018 où des commerçants sans foi ni loi avaient fait de la spéculation sur les… bouteilles d’eau. Les hautes autorités du pays sont appelées à mettre fin à ces abus. Un plafonnement des prix des masques et solutions hydroalcooliques est plus que nécessaire. Sinon on va droit vers la catastrophe…