Inscrit en 2008, cet important projet a été d’abord gelé, tout comme l’infrastructure du CHU. Une décision découlant de la nouvelle politique d’austérité instaurée par le gouvernement à la faveur de la baisse des prix du pétrole constatée ces trois dernières années. Devant une demande sociale importante, les autorités de la wilaya de Béjaïa n’ont cessé de presser les pouvoirs publics sur l’impératif de mener à bout ce projet. Celui-ci avait alors été débloqué l’année dernière. Cette infrastructure accueillera les malades dans un espace comprenant 140 lits. Le choix du terrain pour son implantation a été fait à la sortie de la ville d’Amizour, avec une entrée débouchant sur la route reliant Amizour et El Kseur. Le CAC d’Amizour comprendra trois principaux blocs dédiés respectivement à l’administration, la radiothérapie, la médecine nucléaire et la chirurgie. Ce CAC sera également équipé de trois salles d’opération en plus d’une unité de greffe de moelle osseuse, il est prévu également la réalisation, dans le cadre de ce projet, de deux bâtisses pour les besoins de l’hospitalisation, l’une réservée à l’oncologie pédiatrique et l’autre à l’oncologie adulte, qui fera office d’hôpital de jour.