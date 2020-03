Jack Mah fait un don à l'Algérie. Le milliardaire chinois, fondateur du site de vente en ligne Alibaba, a annoncé qu'il va faire don de 20 000 kits de diagnostics, 100 000 masques et 1 000 combinaisons protectrices à chaque Etat africain pour aider à combattre la pandémie du coronavirus. L'homme le plus riche d'Asie avait déjà aidé l'Europe et les Etats-Unis.Au début du mois, il a envoyé des équipements médicaux aux Etats-Unis et s'est engagé à distribuer deux millions de masques protecteurs en Europe. «Les équipements destinés aux pays africains seront livrés à l'Ethiopie et le Premier ministre Abiy Ahmed sera chargé de superviser la distribution», a -t-il expliqué. «En tant que membres de la communauté mondiale, il serait irresponsable de notre part de nous asseoir sur la barrière, de paniquer, d'ignorer les faits ou de ne pas agir. Nous devons agir maintenant», a déclaré Jack Mah qui est venu à la rescousse de l'Afrique.