La rentrée scolaire 2020-2021 débutera dans tous les établissements scolaires du pays, mercredi 21 octobre 2020 au matin pour le cycle primaire et le 4 novembre 2020 (matin) pour les cycles moyen et secondaire, a annoncé le ministère de l'Education nationale.

Le ministère a également arrêté le calendrier des vacances pour l'année 2020-2021, a ajouté, hier, le ministère dans un communiqué.

Les vacances d'hiver commenceront ainsi à partir du jeudi 28 janvier 2021 au soir jusqu'au samedi 6 février 2021 (soir), tandis que celles du printemps débuteront le jeudi 11 mars 2021 (soir) et prendront fin samedi 20 mars 2021 (soir), et ce, dans toutes les régions du pays.

Les vacances d'été ont été fixées, pour les 1ère et 2ème zones, à partir du 22 juillet 2021 au soir, alors qu'elles commenceront le 15 juillet 2021 (soir) pour la 3ème zone, précise-t-on. Quant aux vacances d'été des enseignants, elles commenceront, le soir du 8 juillet 2021, à travers tout le territoire national.

Pour les administrateurs, les vacances d'été auront lieu «après le parachèvement de toutes les opérations relatives à la fin de l'année scolaire, dont les réunions du conseil d'admission et d'orientation, l'annonce des résultats des examens officiels, la remise des différents documents aux élèves et toutes les opérations relatives à la rentrée scolaire», qui suivra.

«Les enseignants et les administrateurs seront tenus de participer à l'encadrement des examens, concours et opérations de formation, tout en assurant les permanences au niveau des établissements scolaires durant les vacances d'été», ajoute la même source.