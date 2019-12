Les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya de Béjaïa ont arrêté au courant de cette semaine un repris de justice impliqué dans l’affaire de cambriolage de la banque du Crédit populaire d’Algérie (CPA) de la ville de Béjaïa.

La cambrioleur s’est introduit dans l’agence avec d’autres clients, explique le communiqué de la sûreté de la wilaya de Béjaïa. Profitant d’un moment d’inattention du guichetier, le voleur s’est emparé d’une somme de 61 millions de centimes avant de prendre la fuite.

Alertés par téléphone, les éléments de la police s’étaient rendus immédiatement sur les lieux. Les investigations menées sur place confirmeront l’acte de vol par un inconnu, qui s’est introduit dans l’agence comme client. L’exploitation des images des caméras de surveillance installées au niveau de l’agence bancaire ont permis aux policiers d’identifier le voleur.

Après d’intenses investigations, les enquêteurs réussiront à le localiser au niveau du boulevard Bouaouina, après la surveillance de tous les endroits où il pouvait se trouver. Le même jour, le présumé voleur sera arrêté au niveau d’un jardin jouxtant lr boulevard Bouaouina sur la haute ville. A. F., âgé de 36 ans, était en possession d’une somme d’argent évaluée à 14 millions de centimes et une portion de drogue.

Après son audition, il reconnaîtra les faits, avouant avoir commis le vol et s’être emparé de la somme indiquée, dont il cachera une partie (30 millions de centimes) à un endroit sur le même boulevard, que la police récupérera.

La perquisition de son domicile permettra aux enquêteurs de mettre la main sur 159 gélules de psychotropes, 48 millions de centimes et une somme d’argent en devise. Un dossier judiciaire a alors été ouvert à son encontre pour vol, possession et commercialisation de la drogue.

Présenté devant le parquet de Béjaïa, il sera reconnu coupable et condamné à une peine de prison de 3 ans ferme assortie d’une amende de 100 000 DA pour l’affaire du vol. Il écopera également d’une deuxième peine d’emprisonnement de deux ans ferme et une amende de 30.000 DA pour consommation de drogue.