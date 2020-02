Le contexte politique actuel est délicat dans la mesure où les aspects socio-économiques sont complètement marginalisés, voire occultés même.

Depuis presque une année de Mouvement populaire et de convulsions politiques que traverse le pays, personne n’a daigné soulever les questions économiques et sociales. Est-ce un hasard ? Les avertis et les initiés n’adhérent pas à cette piste, du moins, ils ne lui donnent pas plus d’importance qui lui sied.

La question sociale et ce qui la sous-tend comme matrice, à savoir le volet économique, reviennent de plus bel dans la scène politique nationale. Alors que des milliers d’Algériens et d’Algériennes battent le pavé, mais sans se rendre compte que la mère des luttes, c’est bien la lutte sociale qui est intimement liée à leurs vécu et préoccupations directs. Il est à regretter de constater que la crise est en train de s’amplifier davantage sur le plan économique et social, sans qu’aucun de ceux qui se targuent d’avoir la perspicacité politique et l’intelligence nécessaire pour faire la jonction entre la revendication politique en général et la question sociale en particulier, ne l’assure.

L’enjeu économique et ses prolongements se présentent d’une manière critique, l’avenir proche sera teinté de contestations qui exprimeront le vrai ras-le-bol des pans entiers de travailleurs et de citoyens sacrifiés sur l’autel de nouvelles mesures qui seront très dramatiques et qui vont engendrer une véritable fracture sociale aux conséquences néfastes et dangereuses sur la paix sociale en tant qu’équilibre dorsal de la stabilité politique du pays. Au moment où l’on assiste à la fermeture des entreprises publiques et privées et ce que cela engendre comme situation de chômage, de misère et d’exclusion sociales, cet aspect a été occulté par la plupart de ceux qui prônent le « changement » politique, mais qu’il tournent le dos à la vraie réalité sociale et les choix économiques qui s’inscrivent aux antipodes des intérêts des couches les plus défavorisées et les masses laborieuses. Le pays va connaître des séries de compressions de travailleurs , si ce n’est déjà en cours. Le contexte n’est guère reluisant, la situation est en train de s’aggraver sur le plan social et économique. Le vivier de la contestation et la protestation sur fond de revendications sociales et syndicales est en train de s’amplifier, les prémices d’une explosion sociale sont imminentes, la radicalisation pourrait prendre une nature plus violente de par le caractère délicat de la crise dans son expression sociale et économique. Le Mouvement populaire est pénétré par des forces hétéroclites et qui sont dans leur ensemble presque unanimes, quant au contenu politique et social qu’elles visent à asseoir, il s’agit d’un libéralisme qui frappera de plein fouet les acquis des travailleurs et les droits de l’ensemble des citoyens en quête d’un salaire digne et d’un travail de dignité. La question sociale sera la bataille qui aura à redéfinir le champ de la mobilisation populaire dans sa dimension la plus claire et limpide, à savoir la prise en compte des revendications sociales et économiques de la majorité du peuple qui croupit dans les abysses de la déchéance sociale et la marginalisation des plus éhontées. Les pouvoirs publics sont plus que jamais interpellés pour trouver des solutions qui s’imposent et qui répondent aux aspirations des larges couches de la société.