Le président de l’Anexal (Association nationale des exportateurs algériens), Ali Bey Nasri, a affirmé hier au forum du quotidien El Moudjahid, que l’Algérie ne maîtrisait pas «son commerce extérieur». Il a appelé le ministre délégué du Commerce extérieur Aïssa Bekkaï, à favoriser le dialogue avec les experts du domaine avant toute prise de décision. Parlant de Aïssa Bekkaï, le président de l’Anexal affirme que «c’est l’homme de la situation», puisqu’il connaît bien les difficultés du secteur.

Affirmant que «si on lui donne les moyens nécessaires, le commerce extérieur fera un grand pas en avant», dira Ali Bey Nasri qui voit les moyens sous forme d’injection de compétences qu’il doit puiser dans les universités. «On y trouve des experts en relations internationales et en commerce international», soutien le président de l’Anexal.

L’autre interlocuteur incontournable de l’administration est représenté par les entreprises, insiste Ali Bey Nasri. Et d’ajouter : «Les acteurs du secteur ont besoin de communiquer avec les pouvoirs publics, pour échanger.»

Ali Bey Nasri, qui dresse un tableau noir du commerce extérieur national, explique que, pour le moment, «le politique» a toujours primé sur «l’économique». Selon lui, «nous n’avons signé aucun accord avec une réelle motivation économique, dans ce secteur, le politique prime sur l’économique». Pour l’expert, le problème du commerce extérieur est aussi dû au fait qu’à aucun moment, une «vision offensive», n’a été mise en place. «Selon les statistiques, l’Algérie a raté des occasions qui ne se représenteront plus. Alors que nous étions riches, c’est-à-dire que nous avions les capacités d’investissement dans ce secteur pour réduire, par exemple : la facture de l’importation de certains produits dérivés des matières premières que nous exportons». Affirmant en outre que même l’approche diplomatique du commerce extérieur est pour l’instant conditionnée par un héritage «politique» et une vision rigide de la diplomatie, il dira : «On n’a pas de diplomatie économique.

D’ailleurs, il y a un véritable problème de formation en ce qui concerne les experts de cette profession. Les attachés commerciaux, dans les pays étrangers doivent être de formation commerciale et non pas de diplomatie pure et dure, leur mission est la diplomatie commerciale c’est-à-dire trouver de nouveaux marchés. Dans certains pays, ils sont sous la tutelle du ministère du Commerce».

S’agissant des tâches du nouveau gouvernement, l’expert estime que «la réforme juridique» est urgente à entreprendre, signalant que pour l’instant des lois «caduques et contradictoires» bloquent les acteurs économiques. Il a d’ailleurs profité de cette occasion pour appeler les juristes à faire ce qu’il appelle «l’inventaire» des lois non appliquées. «Il est important que les juristes fassent l’inventaire des lois non appliquées et contradictoires, et par la suite mettre en place les modalités de pratique des lois, qui, d’ailleurs, sont un problème pour tous les secteurs du pays», a notifié l’interlocuteur.

Il a en outre appelé à la modernisation de la réglementation de libre-échange, avant toute prise de décision d’aller vers une zone de libre-échange, en particulier, continentale. «Je n’attaque pas la réglementation d’échange mais on a intérêt à la moderniser», avant d’ajouter : «L’exploration des services n’a jamais été prise en charge par la réglementation d’échange. Il faut qu’il y ait adaptation avec le digital et les star-up», pointant du doigt certaines pratiques bureaucratiques, telles que l’obligation de «domiciliation»