La cellule de communication du CHU de Béjaïa confirme que les services d’infectiologie ont reçu un patient, émigré de son état, de la région d’Akbou, suspecté d’avoir été contaminé par le virus au centre de référence mis en place pour lutter contre cette pathologie.

«Situé au service des maladies infectieuses de l’UHU Frantz Fanon, ce centre ne compte pour l’instant aucun cas du genre», rassure la cellule de communication du CHU de Béjaïa, jointe par téléphone suite aux rumeurs persistantes relevées sur les réseaux sociaux, assurant par la même occasion que toutes les dispositions sont prises pour faire face à toute situation.

Mais la panique est là. Et à quelque chose malheur est bon. Les services des urgences du CHU sont depuis quelques jours vides en permanence.

Les longues files d’attente en vigueur depuis des années ne sont plus de mise depuis que le coronavirus a été étiqueté, affirme Hafid Boudraham, un des surveillants généraux du CHU de Béjaïa, ce qui prouve, à ses yeux, que la majorité des personnes qui se présentaient aux urgences n’était que de faux cas urgents. A Béjaïa ont prend très au sérieux la situation. Autant chez les professionnels de la santé publique que chez les communs des mortels, la prudence est de mise.

On s’informe par-ci, on s’équipe par-là, rien n’est laissé au hasard. A chaque rumeur, les institutions s’invitent pour la démentir généralement.

La sensibilité du sujet ne permet aucun écart, encore moins un manquement. C’est pour cela qu’en plus du centre de référence mis en place pour lutter contre cette pathologie, une cellule de veille a été installée depuis plusieurs jours et un numéro vert 034 11 13 36 mis à la disposition des citoyens localement, pour répondre aux interrogations et aux inquiétudes des uns et des autres.