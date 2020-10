Le coronavirus mute pour s'adapter. Il aurait muté cet été, rendant la maladie moins grave. Mais le virus chamboule les calculs de la communauté scientifique mondiale, avec sa capacité de rester suspendu dans l'air.Lorsqu'une personne infectée par le coronavirus tousse, éternue, chante, parle ou respire, projette des gouttelettes respiratoires de diverses tailles. Celles-ci, peuvent rester, après le départ de cette personne, suspendues dans l'air pendant... des heures!

Les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont, en effet, officiellement ajouté, lundi dernier la voie aérienne comme un mode de propagation possible du coronavirus, se rangeant à l'avis de nombreux scientifiques qui plaident depuis des mois pour une meilleure prise en compte de ce risque.

Les conclusions des nouvelles recherches menées par le CDC, mises à jour, 10 mois après le début de la pandémie, consacrent la validité de multiples études démontrant que le coronavirus, peut bien être transmis à plus de 2 mètres de distance. Une hypothèse qui était négligée par les CDC et l'Organisation mondiale de la Santé à l'apparition du virus.«Les virus dans les aérosols peuvent rester suspendus dans l'air pendant de nombreuses secondes et heures, comme la fumée, et peuvent être inhalés», ont écrit lundi dernier des experts des universités de Californie, du Maryland, de Virginia Tech et d'autres dans une lettre commune.

Les nouvelles révélations sur ce mode de transmission dans des lieux non médicaux, interviennent, faut-il le noter, au moment où de nombreux établissements scolaires envisagent de rouvrir leurs portes, en Algérie.

Cet aspect crucial ne concerne pas le pays seulement, mais il est à prendre au sérieux dans les dispositifs mondiaux de réouverture des lieux publics. Les plans de déconfinement du monde devraient être actualisés.

Pour l'organisme sanitaire, les précautions à prendre ne changent pas: distanciation physique, port du masque, lavage des mains, éviter les lieux intérieurs bondés, et s'isoler quand on est malade. Par ailleurs, il est évident de noter que l'épidémie fait partie des mille et une catastrophes qui nous attendent, qui sont probables et possibles.