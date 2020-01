Un incendie s’est déclaré en fin d’année écoulée, au niveau du centre de tri relevant de l’opérateur Algérie poste sis à l’avant-port, apprend-on de la Protection civile de Annaba. Si le sinistre n’a occasionné aucune perte humaine, il est déploré, toutefois, quelques dégâts matériels et la perte de plusieurs colis et courriers, a ajouté la même source. L’incendie s’est déclaré dans un bureau situé au rez-de-chaussée de la bâtisse, selon la Protection civile qui a précisé que «le feu déclenché probablement par un court- circuit», a endommagé une étagère en bois, un réfrigérateur et des raccordements d’électricité. Néanmoins, l’intervention rapide et musclée des éléments de la Protection civile, a permis d’empêcher que quelque 86 colis ne soient ravagés par les flammes ainsi que quatre véhicules. Par ailleurs, la même source a fait savoir que jusqu’à la mise sous presse, le bilan exact des pertes, notamment le courrier et les colis, n’a pas encore été établi. Une information judiciaire a été enclenchée par les services de sécurité pour déterminer les raisons exactes de cet incendie.