Etrange situation, le centre VFS Global d’Alger est privé d’Internet. Il est à l’arrêt depuis, hier, matin, et ne peut plus délivrer de visas car il n’est plus connecté au réseau Internet. Selon un communiqué du consulat général de France à Alger, cela est dû à «une décision unilatérale de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (Arpce)». Pour le consulat général de France, cette décision a été «prise sans préavis et sans notification, le centre VFS Global d’Alger est privé des accès Internet indispensables à son fonctionnement». La conséquence est directe et se répercute sur la délivrance des visas. «Le consulat général de France à Alger n’est lui-même plus en mesure d’instruire les demandes de visa. Aucune instruction n’étant possible, aucune décision ne peut être prise. Aucun visa ne peut être délivré», a ajouté la même source, regrettant que cette décision, qu’il n’entend pas contester «n’ait pas mieux pris en considération l’intérêt des particuliers et des entreprises pour qui l’obtention d’un visa est une chose particulièrement importante». Aussi, le consulat général souhaite que les autorités en charge reconsidèrent cette décision afin «de prendre les mesures provisoires urgentes indispensables au bon fonctionnement du centre VFS Global d’Alger et du consulat général de France à Alger». Enfin, le consulat général a pérsenté ses excuses «aux particuliers et aux entreprises pour ce nouvel incident».