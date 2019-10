Le Premier ministre Noureddine Bedoui a instruit le staff gouvernemental et les institutions publiques de déployer et mettre tous les moyens à la disposition de l’autorité nationale indépendante des élections (Anie).

L’instruction vient comme mesure qui corrobore la nouvelle démarche qui a trait à la préparation et l’organisation des élections par une autorité nationale indépendante à qui il revient de droit par la force de loi, de chapeauter et de suivre tout le processus électoral de son début jusqu’à sa fin. Dans ce sens, le premier ministre a souligné que « les institutions publiques doivent veiller à la mise à la disposition de l’Autorité nationale indépendante des élections l’ensemble des moyens humains et matériels, que commande une organisation parfaite de cette échéance électorale, sous tous ses aspects, dans le souci d’en garantir un parfait déroulement, dans le respect de la loi et des principes de neutralité, de régularité, de transparence et de crédibilité », et d’ajouter : «Vous êtes aussi chargés, conformément à la loi, de veiller à fournir à cette autorité indépendante toute information ou documentation qu’elle juge nécessaire pour la concrétisation de ses missions », a-t-il précisé. Le Premier ministre a rappelé que les services de sécurité et les représentants des institutions publiques doivent apporter leur contribution dans le cadre des prérogatives définies par la loi dans le but de faire face à toutes les formes d’irrégularités et de pratiques en contradiction avec la loi.

A ce propos, Bedoui à indiqué que «vous êtes également interpellés pour placer en tête de vos priorités, votre responsabilité qui demeure pleinement engagée, pour mettre en échec tout acte susceptible d’entacher la neutralité ou compromettre la crédibilité de ce scrutin, notamment l’utilisation prohibée par la loi, des biens et des moyens publics au profit d’un parti ou d’un candidat donné ou tout autre comportement de nature à entacher la régularité de ce scrutin, qui devra répondre à toutes les exigences d’impartialité, de régularité et de transparence», a-t-il noté. Bedoui a instruit aussi son ministre des Affaires étrangères de «prendre avec l’Autorité nationale indépendante des élections toutes les mesures requises, en matière de préparation et de déroulement des opérations de vote de notre communauté établie à l’étranger», idem pour le ministre de l’Intérieur qui a été instruit par le Premier ministre de «veiller avec les walis et les services des élections à ce que tous les moyens au niveau des communes et des wilayas soient mis à la disposition de l’autorité indépendante pour la préparation, l’organisation et le déroulement des élections, qui auront à travailler dans ce cadre sous son entière responsabilité», a-t-il affirmé.

C’est la première fois dans l’histoire des élections en Algérie que les moyens de transmission et de télécommunication soient déployés et mis à la disposition d’une structure chargée de préparer et de suivre toute l’opération électorale. Dans ce registre, le Premier ministre a instruit les institutions publiques concernées de mettre «les moyens de transmission et de télécommunication, relevant de la direction générale des transmissions nationales, nécessaires au bon déroulement des opérations électorales», a-t-il mentionné. La tâche du ministre de la Justice est plus que prépondérante dans ce sens, surtout que c’est le ministre de la tutelle qui est censé mettre en branle les artifices juridiques en rapport avec l’opération électorale telle que régentée par la loi organique fraîchement amendée pour la circonstance. Dans ce sens, Bedoui a instruit le ministre de la Justice de «prendre les mesures permettant la mise en oeuvre des dispositions prévues par la loi organique n°19-07 du 14 septembre 2019 relative à l’Anie, notamment son article 17, ainsi que celles de la loi organique n° 16-10 du 25 août relative au régime électoral, modifiée et complétée», la même chose pour le ministre des Finances qui «doit veiller à la mobilisation des crédits nécessaires et suffisants pour assurer le bon fonctionnement de l’autorité indépendante, tout en procédant, dans les plus brefs délais, au transfert à son indicatif du budget dédié aux élections», a-t-il rappelé.

Le Premier ministre a insisté dans ses instructions adressées à ses ministres et aux responsables des services de sécurité et autres institutions publiques qui «sont instruits à l’effet d’exécuter toute réquisition émanant de cette autorité et à répondre promptement à toute notification et observation sur d’éventuels dysfonctionnements ou manquements enregistrés, relevant de vos compétences, en vue d’y remédier avec célérité», a-t-il souligné.