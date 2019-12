Hormis une situation politique des plus complexes, le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune, hérite d’un chantier économique d’une fragilité, comparable à celle d’un château de sable en proie à la marée haute. En effet, tous les secteurs se retrouvent après plus de 20 ans de gouvernance mafieuse, infestés par les réseaux de la corruption. Et ce, en plus de la dépendance aux hydrocarbures qui a plongé le pays dans une léthargie économique qui n’a d’égal que le poids de la corruption et de la dilapidation qui ont marqué le règne du clan Bouteflika.

Dans ce sens, le plus grand défi qui attend le président de la République se mesure d’abord face au constat chaotique qui marque la conjoncture actuelle où les indicateurs macroéconomiques qui font état d’un déficit du Trésor public qui va dépasser 2430 milliards de DA, l’an prochain, pour atteindre les 2900 milliards en 2021, une masse salariale des travailleurs et des cadres de l’emploi étatique, estimée à plus de 4 890 milliards de DA en 2020, et appelée à connaître une augmentation à plus de 5000 milliards de DA en 2021 et 2022, une charge des transferts sociaux qui atteindrait 1797 milliards de DA en 2020. Et ce, sans parler des réserves de changes qui ont atteint le seuil critique de 50 milliards de dollars, et des autres déséquilibres budgétaires, qui font des Caisses nationales, telles que la CNR et la Cnas le casse-tête chinois des gouvernements qui se sont succédé au pouvoir, qui ont peiné à mobiliser plus de recettes fiscales et restructurer et rationaliser les dépenses courantes.

La plus grande problématique que rencontrera Abdelmadjid Tebboune, selon les experts, réside dans l’urgence de mettre en place un nouveau modèle économique, basé sur l’activation des leviers économiques, qui ont constamment fait l’objet de report ou d’annulation. Ces derniers, qui représentent l’opportunité d’un substitut à la rente pétrolière, et consistent à valoriser d’abord les réalisations existantes, en vue de leur donner un second souffle et en faire le socle d’un tissu industriel, dont la matrice serait incontestablement l’émergence de plus de 3 millions de PMI -PME. Et ce, afin de pouvoir soutenir et relancer des secteurs stratégiques, tels que l’agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables et les services.

Pour ce faire, un vrai travail de fond reste à faire en matière de climat d’investissement, et de législation, qui doivent faire l’objet de profondes réformes pour accélérer le déverrouillage de la croissance économique, créer une attractivité pour drainer les investissements étrangers (IDE), revoir la nature des contrats et des accords d’association avec les opérateurs et organismes étrangers, viabiliser le secteur des finances. Dans ce sillage, il convient de noter, que la problématique du commerce extérieur représente la part du lion dans la gestion de l’économie nationale. Dans la mesure où les déséquilibres qui la minent prennent leurs origines, en plus de l’absence de vision objective et régulée des importations par un ordre de priorité et de nécessité, dans la gravité et l’importance du préjudice financier issu des pratiques mafieuses qui ont permis les détournements massifs de devises, à travers la surfacturation et la corruption qui sont devenues, par le truchement de l’impunité installée par le bal des lois de finances à la mesure des ambitions de la «bande» qui régnait. Les chiffres des montants dilapidés par les hauts responsables de l’Etat et les oligarques, révélés lors de leurs procès récemment, sont plus qu’éloquents et expliquent en grande partie le déclin de l’économie nationale, du fait que leurs poids financiers reflètent profondément, l’absence de volonté politique à apporter et appliquer les médications nécessaires, et pourtant existantes pour réussir le redressement économique. Cela étant, la capacité du président de la République fraîchement élu, à relever tous ces défis et entamer des réformes efficientes dans ce domaine, repose sur sa capacité à assainir et combattre la corruption, le passe-droit, et le crime économique des institutions de l’Etat.